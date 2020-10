Das Wetter im Parkstadion war am Dienstagabend schmuddelig. Schrecklich schmuddelig sogar. Und genauso war das Ergebnis für die U-23-Fußballer des FC Schalke 04. Trotz einer starken Leistung – vor allem in der ersten Halbzeit – verloren sie ihr Regionalliga-Spiel gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:1). „Für die war es ein dreckiger Sieg, für uns war’s beschissen“, sagte Trainer Thorsten Fröhling.

Bevor die Partie losging, gab es Aufregung. Die Zuschauer, die bereits im Stadion waren, mussten kurz vor 19.10 Uhr wieder raus: Gewitterwarnung. Kurz vor dem Anpfiff durften aber alle wieder rein und sahen dann eine Schalker U-23-Mannschaft, die verdammt viel richtig machte. Bereits nach 25 Sekunden traf Luca Schuler den Pfosten, und der Führungstreffer für das Fröhling-Team schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Als der 54-jährige Fußball-Lehrer später jedoch noch einmal seinen Zettel herauskramte und berichtete, was er seinen Spielern schon in der Halbzeit erzählt hatte, war klar: Die königsblaue U 23 hatte sich selbst besiegt.

Torsten Fröhling: „Von den sieben Chancen muss man die Hälfte machen“

Fünf Großchancen und zwei weitere aus der Kategorie normal hatte Torsten Fröhling gezählt. Die wohl dicksten Dinger hatten Kapitän Fatih Candan, der allein auf Gladbachs Torwart Jan Olschowsky zugeeilt war (12.), und Diamant Berisha nach toller Vorarbeit von Mika Hanraths und Blendi Idrizi ausgelassen (31.). „Von den sieben Chancen muss man die Hälfte machen“, sagte Torsten Fröhling, der diesmal keinen Akteur aus dem Profi-Kader in seinem Aufgebot gehabt hatte. „Rechnen wir mal schlecht: also zwei. Aber so bitter ist Fußball, dass sich das dann rächt.“

Das enttäuschende Ausnutzen der Tormöglichkeiten änderte jedoch nichts daran, dass der Schalker U-23-Trainer vom Auftritt seiner Mannschaft angetan war. „Das war von den bisherigen sieben Spielen unser bestes“, sagte er. „Von der Laufbereitschaft, Aggressivität und Spielweise her. Eigentlich ist alles aufgegangen. Ich bin zufrieden mit dem, was die Jungs umgesetzt haben. Jeder hat sich, bis auf ein paar Minuten in der zweiten Halbzeit, an die Taktik gehalten.“

Julian Niehues erzielt das Tor des Tages für Mönchengladbachs U 23

Nach der Pause, in der die Schalker U 23 der Gladbacher Führung hinterherrannte, die Julian Niehues in der 38. Minute und zu allem Überfluss auch noch per Hackentrick besorgt hatte, war der Auftritt der Fröhling-Elf nicht mehr so überzeugend. Jan Olschowsky hatte nun deutlich weniger Stress, obwohl er vor sich weiterhin sah, dass seine Teamkollegen fast gar keine Akzente setzten, während die Königsblauen klar dominierten – allerdings nicht mehr zwingend.

„Wir haben sehr viel investiert“, sagte Torsten Fröhling. „Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und müssen an die Leistung anknüpfen. Wenn du eine solche öfters ablieferst, holst du auch Punkte.“

Tor: 0:1 Julian Niehues (38.).

FC Schalke 04: Theißen - Frölich (77. Hoppe), Lübbers, Awassi, Ezeh - Hanraths, Flick - Candan (58. Weschenfelder), Idrizi (83. Kyerewaa), Berisha (66. Halbauer) - Schuler.