Schalke-Trainer Fimpel beklagt extremen Spannungsverlust

Gelsenkirchen. Die U-16-Fußballer des FC Schalke 04 schlagen die U17 ihres Kooperationspartner SV Hüsten 09 mit 5:3. Traumstart mit schneller 2:0-Führung.

Die U-16-Fußballer des FC Schalke 04 haben in ihrer Vorbereitung auf die nächste Saison in der B-Junioren-Westfalenliga einen weiteren Sieg gefeiert. Gegen das U-17-Team des königsblauen Kooperationspartners SV Hüsten 09 setzte sich die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel mit 5:3 (3:2) durch.

Die Schalker U-16-Kicker erwischten auf dem Kunstrasen am Parkstadion einen perfekten Start und gingen mit ihren ersten beiden Chancen in der ersten und dritten Minute gleich mit 2:0 in Führung. Erst traf Enes Kaan Rüzgar, dann bugsierte Hüstens Jörn Brasse den Ball ins eigene Tor. Jakob Fimpel strahlte, allerdings nicht lange.

Nedzhib Hadzha trifft zur Schalker 3:2-Pausenführung

Danach ließ seine Mannschaft nämlich jegliche Konsequenz in ihren Abschlüssen vermissen und schaffte es selbst aus kürzester Distanz nicht, das Ergebnis höherzuschrauben. „Wir haben zu Beginn richtig gut gespielt und uns für diese Anfangsphase mit zwei frühen Toren belohnt“, sagte der Schalker U-16-Coach auf knappenschmiede.de. „Enttäuschend war anschließend aber der extreme Spannungsverlust. Sowohl vor dem Tor als auch im Verteidigen des eigenen Tores.“

Nach dem 2:0 dauerte es überhaupt nicht lange, bis die sehr leidenschaftlich und engagiert auftretenden Gäste durch Torben Kinkel und Linus Coerschulte zum 2:2 kamen (15., 21.). Immerhin schaffte es Nedzhib Hadzha (27.), die Schalker U 16 nach Vorarbeit von Batuhan Yavuz noch vor der Pause wieder in Führung zu bringen.

Jakob Fimpel: „Ich erwarte von jedem Spieler eine gewisse Gier“

Auch in der zweiten Halbzeit gab es ein ähnliches Bild. Während die Königsblauen weitere Großchancen nicht nutzen, setzte die U 17 des SV Hüsten 09 immer wieder auf Konter und Standards, so dass Torwart Maurice Walz einige brenzlige Situationen überstehen musste. Der Treffer fiel dann aber doch auf der anderen Seite: Niklas Dörr gelang das 4:2 (52.). Zwar verkürzten die Null-Neuner durch Til Hubert noch einmal (56.), dann aber setzte Lein Tairi mit seinem Treffer zum Schalker 5:3 zwei Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt.

„Ich erwarte von jedem Spieler eine gewisse Gier, um in jedem Spiel das Beste aus sich herauszuholen – unabhängig vom Ergebnis“, sagte Schalkes Trainer Jakob Fimpel. „Ein großes Kompliment geht an unseren Kooperationspartner Hüsten, der sich nach dem frühen 0:2-Rückstand toll zurückgekämpft hat. Über die gesamte Spielzeit haben die Gäste läuferisch und körperlich stark dagegengehalten.“ (AHa)