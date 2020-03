Brüssel. Die Schalker Basketballer beenden die Partie in Brüssel mit einem 1:19-Lauf und einer 59:99-Niederlage. Karlsruhe kommt am Mittwoch.

Das war am Ende sehr deutlich: Nach einem 1:19-Lauf in den letzten fünf Minuten mussten sich die Basketballer des FC Schalke 04 in ihrem Testspiel beim belgischen Erstligisten Phoenix Brussels mit 59:99 (31:46) geschlagen geben. Der Tabellenvorletzte der 2. Bundesliga Pro A bestritt diese Partie vor allem auch deshalb, um vor der so wichtigen Partie am Mittwochabend (11. März, 19.30 Uhr) in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle gegen die PS Karlsruhe Lions im Rhythmus zu bleiben.

„Alex hat das Ergebnis geopfert“, formulierte Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert. Im Klartext: Headcoach Alexander Osipovitch probierte in Brüssel sehr viel aus und ließ die sonstigen Stützen der Mannschaft – etwa Courtney Belger und Shavar Newkirk – länger als gewohnt auf der Bank sitzen. „Und“, sagte Tobias Steinert, „wir hatten es mit einem richtig guten Gegner zu tun.“ Unter anderem trägt der Amerikaner David Bell, der einst für Phoenix Hagen in der Bundesliga gespielt hat, das Brüsseler Trikot.

Die PS Karlsruhe Lions schlagen die Eisbären Bremerhaven mit 86:83

Viel schlechter als die Nachricht von dieser Testspiel-Niederlage ist jedoch die vom 86:83-Erfolg der PS Karlsruhe Lions gegen die Eisbären Bremerhaven, die ihren Vorsprung am Freitagabend auf die Schalker Korbjäger somit bei nunmehr 18 Zählern auf vier Punkte ausgebaut haben. „Das gehört zur Story dieser Saison“, sagt Tobias Steinert. „Wir verlieren die extrem knappen Spiele gegen die Top-Teams, und unser direkter Konkurrent gewinnt. Aber das ist eine Situation, mit der wir leben müssen.“

Der 32-Jährige hat die Partie am Bildschirm verfolgt und ist von den Löwen, die zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit 76:80 zurückgelegen hatten, sogar ein bisschen beeindruckt gewesen. „Die Karlsruher sind mental stark geblieben“, sagt Tobias Steinert. „Das war für sie ein großer Big Point.“ Ein Big Point im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Artland Dragons vergrößern ihren Vorsprung auf Schalke auf sechs Punkte

Das ohnehin schon mit Spannung erwartete Spiel am Mittwoch erhält nun also eine noch außergewöhnlichere Note. „Es wird für uns extrem wichtig, den Sieg zu holen – und am besten auch den direkten Vergleich“, sagt Tobias Steinert. Die Partie in Karlsruhe hat Schalke am 28. Dezember mit 74:78 verloren.

Schon sechs Punkte beträgt der Schalker Rückstand auf den Tabellenviertletzten. Die Artland Dragons haben sich am Sonntagabend mit 94:84 gegen die Uni Baskets Paderborn durchgesetzt.

Viertel: 26:17, 20:14, 19:20, 34:8.

FC Schalke 04: Newkirk (14) Jean-Louis (3/1), Joos (6), Dunn (2), Touray (4), Szewczyk (7/2), Rohwer (13/3), Gulley (8), Wessel, Belger (2).