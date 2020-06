Schalke-Talent zieht es zu Regionalliga-Meister Rödinghausen

Rödinghausen. Jonathan Riemer wechselt aus der U 23 des FC Schalke 04 zum Regionalliga-Rivalen SV Rödinghausen. Der 19-Jährige erhält einen Zweijahres-Vertrag.

Der nächste Spieler, der in der neuen Saison nicht mehr für die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 spielen wird, steht fest: Jonathan Riemer wechselt zum Regionalliga-Rivalen SV Rödinghausen, der die abgebrochene Saison auf Platz eins als Meister beendet, aber auf einen Lizenzantrag für die 3. Liga verzichtet hat.

Deshalb wird bekanntlich der Tabellenzweite SC Verl die beiden Relegationsspiele gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig als Vertreter der Regionalliga Nordost bestreiten, die der Deutsche Fußball-Bund für den 25. (Donnerstag) und 30. Juni (Dienstag) angesetzt hat.

Johann Riemer, vor dem bereits Eric Gueye (Holstein Kiel II, Regionalliga Nord) und Mike Jordan (SV Schermbeck, Oberliga Westfalen) ihren Abschied von der königsblauen U 23 verkündet haben, erhält am Wiehen in Rödinghausen einen Zweijahres-Vertrag bis 2022. „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim SVR“, wird der 19-Jährige auf der Homepage seines neuen Klubs zitiert. „Ich hatte tolle Jahre auf Schalke, aber es war nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen.“

Jonathan Riemer erhält die Rückennummer 39

Der in Bottrop geborene linke Verteidiger hat nahezu seine gesamte Jugend beim FC Schalke 04 verbracht und dort alle Mannschaften von der U 10 bis schließlich zuletzt zur U 23 unter Trainer Torsten Fröhling durchlaufen. In Rödinghausen freuen sie sich auch deshalb besonders auf Jonathan Riemer, weil er besondere Stärken im Zweikampfverhalten habe und für seine herausragende Mentalität bekannt sei.

„Ich werde alles geben, um hier mit meinem neuen Klub erfolgreich zu sein“, sagt Jonathan Riemer, der beim SV Rödinghausen die Rückennummer 39 erhalten wird. Bei seinem neuen Verein wird er unter anderem auch mit Enzo Wirtz zusammenspielen. Den 24-jährigen Mittelstürmer hat der SVR vom Schalker Nachbarn Rot-Weiss Essen geholt. (AHa)