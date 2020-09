Schalke-Talent sucht sein Fußball-Glück jetzt in Lettland

Gelsenkirchen/Jelgava. Jānis Grīnbergs (21), der bei Schalkes U 23 kein neues Vertragsangebot erhalten hat, hilft jetzt dem FK Jelgava im Kampf um den Klassenerhalt.

Nach drei gemeinsamen Jahren hat der FC Schalke 04 keinen Sinn mehr darin gesehen, den 2017 so hoffnungsvoll für die U 23 verpflichteten Jānis Grīnbergs weiterhin an sich zu binden. Der 21-Jährige hat nun einen neuen Verein gefunden und wird in seine Heimat nach Lettland zurückkehren.

„Wir hatten Jānis schon länger im Blick“, hatte Schalkes U-23-Teammanager Gerald Asamoah einst im Mai 2017 gesagt. „Wir sind sehr froh, dass er sich uns angeschlossen hat. Er ist ein vielversprechendes Talent, das uns einige Optionen für unser Spiel bietet.“ Den Durchbruch im ältesten Team der Knappenschmiede oder sogar mehr schaffte der offensive Mittelfeld-Mann allerdings nicht, nachdem er vom FK RFS aus Riga, aus seiner Geburtsstadt, nach Gelsenkirchen gekommen war.

Obwohl: Jānis Grīnbergs, der für die U-Nationalmannschaften Lettlands bislang 47 Spiele bestritten hat und auch für die Partien am 4. und 8. September gegen Serbien beziehungsweise Estland nominiert worden ist, kam immerhin auf 31 Oberliga-Spiele in zwei Jahren (ein Tor, fünf Vorlagen) und nach dem Aufstieg des königsblauen U-23-Teams 2019 zu 13 Einsätzen in der Regionalliga, in denen er bis zum Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie ein Tor schaffte.

Nach 17 von 27 Spielen liegt der FK Jelgava auf dem Relegationsplatz

Nun hat Jānis Grīnbergs beim FK Jelgava einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Für die aktuelle Spielzeit in der lettischen Virslīga, der höchsten Spielklasse des Landes, die noch bis zum 29. November läuft, ist er nicht der einzige neue Mann des Klubs. Auch Vladislavs Soloveičiks und Gatis Strauss sind gekommen, und es sollen noch ein paar erfahrene Fußballer als Verstärkungen folgen.

Der sechsmalige Pokalsieger (zuletzt 2016), der 44 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Riga zu Hause ist, möchte wieder an bessere Zeiten anknüpfen. Aktuell liegt der FK Jelgava nach 17 von 27 Spieltagen (die Teams spielen insgesamt dreimal gegeneinander) mit 14 Punkten auf dem neunten und somit vorletzten Tabellenplatz, dem Relegationsrang – mit einem Zähler Rückstand auf den Tabellenachten FS Metta/Latvijas Universitāte und zehn Punkten Vorsprung auf Aufsteiger und Schlusslicht FK Tukums 2000/TSS. (AHa)