Schalke: Spiel der U 23 in der Veltins-Arena fällt auch aus

Duisburg. Der Westdeutsche Fußballverband hat auf das Coronavirus reagiert und die nächsten zwei Spieltage sowie den Nachholspieltag am 18. März abgesagt.

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Infektionsgefahr entschieden, den kompletten Spielbetrieb seiner Zuständigkeit vorerst auszusetzen. Der Spielbetrieb in der Regionalliga West wird bis zum 22. März ruhen.

Diese Absage betrifft den 29. und den 30. Spieltag sowie die ursprünglich für den 18. März vorgesehenen Nachholpartien. Das bedeutet, dass die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 nicht nur ihr für Samstag geplantes und bereits am Mittwochabend abgesagte Spiel bei Rot-Weiss Essen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen müssen, sondern auch die Heimpartie gegen die Sportfreunde Lotte, die am 22. März ab 15 Uhr in der Veltins-Arena ausgetragen werden sollte.

Das hat der Fußballausschuss des WDFV am Freitag so entschieden. Für die kommende Woche lädt er die Vereine der Regionalliga West dann ein, um gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen. Zudem wurde festgelegt, dass bis zum Ende der Osterferien kein Spielbetrieb in der Frauen-Regionalliga West und in den Jugend-Regionalligen stattfindet. Der Futsal-Spielbetrieb wird bis auf Weiteres ausgesetzt.

WDFV-Präsident Peter Frymuth: „Die Gesundheit aller steht im Vordergrund“

„Damit reagiert der NRW-Regionalverband auf die rasante Entwicklung rund um den Coronavirus. Es gilt als oberste Priorität, die Infektionsrate zu senken. Auch der Fußball als Mannschafts- und Kontaktsportart trägt hierfür eine gesellschaftliche Verantwortung“, heißt es. In einer Abstimmung des WDFV mit seinen Landesverbänden Nieder- und Mittelrhein sowie Westfalen am Freitag wurde festgelegt, dass der Spielbetrieb in Nordrhein-Westfalen unterhalb der Regionalligen auf Landesebene bis zum Ende der Osterferien ruhen soll.

„In den vergangenen 48 Stunden hat sich die Anzahl der Vereine, die große Sorgen hatten und um Spielverlegungen baten, dramatisch erhöht“, sagt WDFV-Präsident Peter Frymuth. „Daher wurde in einem gemeinsamen Gespräch mit den Landesverbänden die Entscheidung getroffen, den Spielbetrieb in unserem Verbandsgebiet zu unterbrechen. Es war keine leichte Entscheidung, denn eigentlich ist es unser aller Bestreben, Spielbetrieb zu ermöglichen und nicht zu unterbinden. Es gilt die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen, die Gesundheit aller steht im Vordergrund.“ (AHa)