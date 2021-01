Nach dem Ausfall des Spiels in Mönchengladbach warten auf Torsten Fröhling, seinen Co-Trainer Tomasz Wałdoch (links) und die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 in der Regionalliga nun zwei Heimspiele.

Knappenschmiede Schalke: So sieht es in Saison 2021/22 für das U-23-Team aus

Duisburg. Der Plan für 20 bis 22 Mannschaften steht. Saisonstart der Fußball-Regionalliga West wird 2021/22 am Wochenende vom 13. bis 16. August 2021 sein.

Eine Entscheidung jagt in der Fußball-Regionalliga West die nächste: Nachdem nun klar entschieden ist, dass die Saison 2020/21 selbst dann gewertet werden kann, wenn es wegen der Corona-Pandemie zu einem Abbruch kommen sollte, steht seit Montag auch der Rahmenterminkalender für die Saison 2021/22 – und somit auch für die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Spielzeit in dieser Klasse kicken wird.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Nach diesem Kalender, den Spielleiter Wolfgang Jades erstellt hat und der vom Westdeutschen Fußballverband verabschiedet worden ist, wird die Regionalliga West 2021/22 am Wochenende vom 13. bis 16. August 2021 in die neue Spielzeit starten.

Der letzte Regionalliga-Spieltag 2021/22 ist für den 14. Mai geplant

Die Regionalliga West wird dann in ihre zehnte Saison nach der Spielklassen-Reform starten. Nach dem Spieltag am Wochenende 17. bis 20. Dezember 2021, so sieht es der Plan vor, soll die Winterpause beginnen. Der letzte Spieltag der Regionalliga-West-Saison 2021/22 ist für den 14. Mai 2022 geplant.

Da augenblicklich noch unklar ist, wie viele Mannschaften in der nächsten Saison in der Regionalliga West antreten werden, hat der Westdeutsche Fußballverband vorsorglich Entwürfe für eine Liga mit 20 beziehungsweise für bis zu 22 Mannschaften angefertigt.

Zwei Heimspiele für Schalkes U23: Oberhausen und Wegberg-Beeck kommen

Sollten 22 Teams in der kommenden Spielzeit antreten, kämen vier Spieltage hinzu. Diese würden dann jeweils als Wochenspieltage am 5. und 6. Oktober 2021, am 26. und 27. Oktober 2021, am 1. und 2. März 2022 und am 19.und 20. April 2022 ausgetragen.

Mehr aus dem Gelsenkirchener Lokalsport:

Fußball in Gelsenkirchen: Paukenschlag bei Eintracht Erle

Schalke-Coup fast fix: Huntelaar kommt ablösefrei zurück

Lockdown: Härtere Regeln als Hoffnung für Freizeit und Sport

Nachdem der Rückrunden-Auftakt für die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Grenzlandstadion ausgefallen ist, wird das Team von Trainer Torsten Fröhling mit zwei Heimspielen im Parkstadion ins Regionalliga-Jahr 2021 starten: Am nächsten Samstag (23. Januar, 14 Uhr) kommt Rot-Weiß Oberhausen, eine Woche darauf (30. Januar, 14 Uhr) der FC Wegberg-Beeck.

Alle Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport finden Sie hier.