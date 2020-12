Schalke: So läuft der Start von Donis Avdijaj beim FC Emmen

Emmen. Donis Avdijaj, einstige Schalke-Sturmhoffnung, kommt in seinen ersten beiden Partien beim Schlusslicht Emmen nur als Einwechselspieler zum Zug.

Es war der 12. November, also vor drei Wochen, als der FC Emmen nahezu stolz verkündete, Donis Avdijaj verpflichtet zu haben. Der 24-Jährige, der beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 einst als riesengroße Sturmhoffnung gegolten und dort in seinem zweiten B-Junioren-Jahr in der U-17-Bundesliga in 25 Partien 44 Tore (plus 13 Vorlagen) erzielt hat, soll dem Verein aus der Provinz Drenthe im Kampf um den Klassenerhalt helfen.

Das erste Ergebnis: Der FC Emmen ist inzwischen nicht mehr Vorletzter, sondern mit seinen drei mickrigen Punkten aus zehn Spielen ganz ans Ende der Tabelle der Eredivisie gerutscht. Punktgleich liegt Fortuna Sittard ebenfalls noch sieglos auf dem vorletzten und ADO Den Haag mit zwei Zählern mehr auf dem drittletzten Rang.

In den Spielen bei AZ Alkmaar und gegen Ajax Amsterdam eingewechselt

Für Donis Avdijaj hat es in seinen ersten beiden Spielen – 0:1 bei AZ Alkmaar und 0:5 gegen Champions-League-Teilnehmer Ajax Amsterdam – nicht für einen Platz in der Startelf der Mannschaft von Trainer Dick Lukkien gereicht. Zunächst kam er in der 63., anschließend in der 46. Minute wie bei Amsterdam der ehemalige Schalker Klaas-Jan Huntelaar, als Ajax schon mit 3:0 vorne lag.

Der FC Emmen ist für Donis Avdijaj, den der FC Schalke 2014 mit einem Fünfjahres-Vertrag ausgestattet hatte, nach Rode Kerkrade und Willem II Tilburg bereits die dritte Station in den Niederlanden. Und es hörte sich Mitte November gut an, nachdem der Stürmer, dessen Marktwert Transfermarkt.de nur noch auf 800.000 Euro beziffert (2015 waren es mal drei Millionen Euro), seinen Vertrag unterschrieben hatte.

Donis Avdijaj und der FC Emmen gastieren am Freitag bei Sparta Rotterdam

„Wir haben Donis schon seit einiger Zeit getestet und dies als sehr positiv empfunden“, sagte Ronald Lubbers, der Chef des FC Emmen. „Donis ist ein Spieler, der etwas Besonderes in eine Position bringen kann, in der wir derzeit keine große Auswahl haben. Wir sehen ihn hauptsächlich als linken Flügelspieler, aber er kann auch in den anderen Positionen vorne arbeiten. Wir hoffen, dass er wieder zeigt, was er zu bieten hat.“

Ihre nächste Chance auf den ersten Saisonsieg in der Eredivisie bekommen Donis Avdijaj und der FC Emmen am Freitagabend (20 Uhr). Zum Auftakt des elften Spieltages müssen sie beim Tabellenzehnten Sparta Rotterdam antreten. (AHa)