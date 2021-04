Schalke sichert sich Bielefelder Talent für sein U-23-Team

Gelsenkirchen/Bielefeld. Der FC Schalke 04 hat für seine U-23-Mannschaft nach Lukas Frenkert aus Münster den zweiten externen Zugang für 2021/22 unter Dach und Fach.

Die Personalplanungen für die U-23-Mannschaft schreiten beim FC Schalke 04 voran. Die Königsblauen haben am Freitagnachmittag den zweiten externen Zugang für die kommende Saison bekanntgegeben: Joey Müller, der aktuell vom Bundesligisten DSC Arminia Bielefeld an den Regionalliga-Elften Wuppertaler SV verliehen ist, wechselt zur kommenden Spielzeit nach Gelsenkirchen zum aktuellen Tabellenzehnten der Fußball-Regionalliga West.

Der 20-jährige Joey Müller, der am 6. März beim Wuppertaler 2:0-Erfolg über Schalkes U 23 den zweiten Treffer des Spiels markiert hat, hat seit 2011 die Bielefelder Nachwuchs-Abteilung durchlaufen und ist zur Saison 2019/20 zur ersten Mannschaft aufgerückt.

Joey Müller hat bislang 51 Regionalliga-Spiele für Wuppertal bestritten

Im Juli 2019 ist Joey Müller dann für zwei Jahre an den Wuppertaler SV verliehen worden. In der Regionalliga West kam der gebürtige Gütersloher in der vergangenen Saison 2019/20 auf 22 Einsätze und war an zwei Toren beteiligt.

In 29 Regionalliga-Partien stand er in der aktuellen Spielzeit für den Wuppertaler SV auf dem Rasen und markierte dabei zwei Treffer – einen davon, wie bereits erwähnt, gegen Schalkes U 23. Insgesamt kommt Joey Müller in seiner Wuppertaler Zeit also auf 51 Spiele in der Regionalliga.

Zweiter externe Zugang nach Lukas Frenkert vom SC Preußen Münster

„Joey hatte sich in seiner langen Akademinia-Zeit sehr gut entwickelt und in seiner letzten U-19-Saison als Stammspieler erheblichen Anteil am Wiederaufstieg in die Junioren-Bundesliga“, sagt Finn Holsing, der Leiter der Akademinia des DSC Arminia Bielefeld. „Wir wünschen ihm für seinen weiteren Werdegang nur das Beste und viel Erfolg!“

Joey Müller ist nach dem ebenfalls 20-jährigen Lukas Frenkert, der vom aktuellen Regionalliga-Tabellendritten SC Preußen Münster kommen wird, zur neuen Saison der zweite Spieler für die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04, der von einem anderen Verein dazustoßen wird. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer