Schalke schon wieder nicht komplett: Adam Touray fällt aus

Es ist ja eigentlich kein schlechtes Gefühl für das Rückspiel vor heimischem Publikum, wenn man das Hinspiel lediglich mit 81:88 verloren hat. Aber bei den Tigers Tübingen, die Doug Spradley eigentlich in die BBL zurückführen sollte, hat es zuletzt inklusive der Entlassung des Trainers so sehr rumort, dass Tobias Steinert die Situation mit sehr viel Vorsicht betrachtet.

„Die hinken ihren eigenen Erwartungen weit hinterher. Das macht die Sache nicht ungefährlich“, sagt der Chef der Basketballer des FC Schalke 04 vor dieser Partie, die am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Oberhausener Willy-Jürissen-Halle an der Lothringer Straße 75 beginnen wird. „Die Motivation der Tübinger, etwas zu holen, wird groß sein.“

Tucker Haymond ist sehr optimistisch

Groß war auch bei den Schalkern die Hoffnung, erstmals in dieser Saison mit einem Zwölf-Mann-Kader in ein Spiel zu gehen. Aber daraus scheint nichts zu werden. „Das ist echt ätzend“, sagt Tobias Steinert. Center Adam Touray liegt mit einer Grippe flach. „So richtig flach. Er bräuchte eine Wunderheilung, um spielen zu können“, meint der Boss der königsblauen Basketballer, die auf dem drittletzten Platz zwölf Punkte und somit sechs weniger als die Tigers auf Rang neun haben.

Helfen, den siebten Saisonsieg einzufahren, könnte Tucker Haymond – auch wenn Tobias Steinert die Erwartungen an den in dieser Woche verpflichteten US-Boy nicht zu hoch schrauben will. „Er hat in der Pro B gezeigt, dass er Basketball spielen kann“, sagt er. „Das ist jetzt ein weiterer Schritt für ihn, aber er hat unser Vertrauen.“ Trainer Alexander Osipovitch ist überzeugt davon, dass Tucker Haymond der Schalker Mannschaft „schon gegen Tübingen, egal ob offensiv oder defensiv, weiterhelfen wird“.

Andrew Hipsher warnt vor Schalke

Genau das hat der Neue auch vor. „Ich bin ein optimistischer Mensch und liebe Herausforderungen, daher will ich mit dem Team einen Run starten und vielleicht sogar noch die Play-offs erreichen“, sagt Tucker Haymond – wohl wissend, dass die Königsblauen aktuell acht Punkte hinter Rang acht liegen. „Natürlich“, meint er, „werden nun einige sagen, das sei weit hergeholt. Aber ich denke, die Mannschaft hatte in der bisherigen Saison Hochs und Tiefs und viele enge Spiele.“

Und Andrew Hipsher müsste lügen, wenn er sagte, dass er sich auf das Debüt von Tucker Haymond im Trikot mit der Nummer 0 freue. „Die Schalker werden dadurch nochmals etwas unberechenbarer sein“, sagt der Mann, der vor der Trennung von Doug Spradley dessen Co-Trainer gewesen und seitdem Dompteur der Raubkatzen ist. „Doch wir müssen“,, sagt Andrew Hipsher noch, „uns ohnehin auf uns selbst konzentrieren und insgesamt unsere Angriffe besser abschließen.”