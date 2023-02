Schalke schafft in acht Reis-Spielen nur drei armselige Tore

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 nach dem 0:0 bei Borussia Mönchengladbach im Pressespiegel: Es gibt Komplimente – aber wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Nach dem 0:0 bei Borussia Mönchengladbach, dem fünften Unentschieden in dieser Bundesliga-Saison, trennen die Fußballer des FC Schalke 04 acht Punkte vom rettenden Ufer und fünf vom Relegationsplatz, dem VfB Stuttgart.

Ein Kompliment spricht der Kicker Éder Balanta nach dessen Debüt im königsblauen Trikot aus. „Trainer Thomas Reis hatte sich nicht nur dazu entschieden, Éder Balanta nur wenige Tage nach dessen Verpflichtung direkt von Anfang an zu bringen, sondern für den Zugang zudem auch das System leicht anzupassen“, schreibt Toni Lieto. „Éder Balanta agierte als alleiniger Sechser. Zu diesem Zeitpunkt sicher ein Wagnis, aber es ging gut, auch weil das vor Éder Balanta agierende Duo Alex Král/Tom Krauß seine Aufgaben aufmerksam erledigte.“

Bild-Zeitung: „In acht Reis-Spielen drei armselige Treffer – zweitklassig!“

Komplimente erhalten in der Bild-Zeitung vor allem zwei Schalker. „Bei der Null-Nummer in Gladbach kloppte der Liga-Letzte einen mega-wichtigen Sieg in die Tonne“, schreiben Peter Wenzel und Luca Wiecek zwar. „Aber es gab auch zwei große Lichtblicke: Der neue Abwehr-Anführer Moritz Jenz (23) und Mittelfeld-Boss Alex Král (24/beide Bild-Note 2) sorgten dafür, dass Königsblau tatsächlich konkurrenzfähig war.“ Konkurrenzfähige Schalker? „Die Strafraum-Stürmer Simon Terodde (34) und Michael Frey (28) treffen momentan keinen Möbelwagen“, meint das Bild-Duo. „Marius Bülter (29) hat auch die Tor-Allergie, verballerte das Last-Minute-1:0. In acht Reis-Spielen drei armselige Treffer – zweitklassig!“

Das Lob für Moritz Jenz, der einmal gegen Gladbachs französischen Vize-Weltmeister Marcus Thuram verteidigt hat, und Mittelfeld-Ordner Alex Král gibt es auch in den Ruhr-Nachrichten. Aber? „Aktuell sieht es so aus, als würden die Korrekturen, die Schalke an seinem Kader in der Winterpause vorgenommen hat, zu spät kommen“, schreibt Frank Leszinski. „Darüber konnte auch die ordentliche Premiere von Éder Balanta nicht hinwegtäuschen, den Thomas Reis, der am Samstag genau 100 Tage als Schalker Trainer im Amt war, als einzigen Sechser aufgeboten hatte.

Wie soll Schalke gegen Wolfsburg und Union Berlin punkten?

Thomas Grulke schreibt in der Rheinischen Post, dass Borussia Mönchengladbach nicht zum ersten Mal die Struktur verloren gegangen sei. „Manchmal, wenn seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit wieder viel zu schnell den Ball verloren hatte, stand Trainer Daniel Farke nur mit weit ausgebreiteten Armen am Rand“, heißt es. „Es war wohl die Geste zur unausgesprochenen Frage: ,Was macht ihr da eigentlich?’ Doch wusste Farke ganz genau, was beim 0:0 gegen Schalke nicht nach Plan gelaufen war: ,Wir können mit unserer fußballerischen Leistung nicht zufrieden sein. Wir haben in der zweiten Halbzeit Schalkes Spiel gespielt, es war ein reines Kampfspiel.’“

Ist der Klassenerhalt für Schalke denn noch zu schaffen? „Einfach wird das nicht. Wer gegen schwache Kölner und fehlerhafte Gladbacher kein Tor schießt, der wird es gegen Wolfsburg und Union Berlin nicht leichter haben“, meint Yannik Möller auf 90min.de. „Abseits des grundsätzlichen Engagements auf dem Platz fehlt der Glaube, wie derartige Spiele gewonnen werden sollen. Dabei braucht S04 längst auch mal einen Überraschungssieg gegen einen Favoriten. Ansonsten bleibt der Verbleib in der Bundesliga ein zu weit entfernter Traum. Aufgrund der aktuellen Situation müssten vier Punkte aus diesen drei Spielen das Minimum sein. Ein Sieg gegen Stuttgart ist Pflicht, nicht weniger. Dazu braucht es mindestens einen Punkt aus den zwei vorigen Partien, eigentlich sogar drei.“

