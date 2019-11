Wanne-Eickel. Die U 23 des FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen trennen sich 0:0. Die eine Mannschaft ist zufrieden, die andere enttäuscht. 3300 Zuschauer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke - RWE: Keine Tore beim Regionalliga-Debüt Bentalebs

Auch bei einem Unentschieden kann es Sieger und Verlierer geben. Als im Revierderby der Fußball-Regionalliga vor 3300 Zuschauern in der Wanne-Eickeler Mondpalast-Arena der Schlusspfiff ertönt, verdeutlicht dies der Blick auf die beiden Trainer. Torsten Fröhling, der Coach der U 23 des FC Schalke 04, ballt die rechte Faust, während sein Gegenüber Christian Titz, der Trainer von Rot-Weiss Essen, den Kopf senkt. 0:0.

Schalkes aussortierter Profi Nabil Bentaleb war beim Regionalliga-Spiel der U 23 gegen Rot-Weiss Essen 85 Minuten im Einsatz. Foto: Thorsten Tillmann

Ein paar Minuten später lächelte Christian Titz zumindest schon wieder ein bisschen. Seine Gemütslage hatte sich aber nur unwesentlich verändert. „Es ist nachvollziehbar, dass wir enttäuscht sind, weil wir die klar bestimmende Mannschaft gewesen sind“, sagte der Essener Trainer.

Gerade in der ersten Halbzeit hatte vor allem David Sauerland auf der rechten Seite immer wieder für Wirbel gesorgt, aber eigentlich nicht einmal einen Abnehmer gefunden. „Wir sind“, sagte Christian Titz, „sehr schlampig mit unseren Chancen umgegangen.“

Schalkes Nabil Bentaleb scheitert an Essens Marcel Lenz

Und nimmt man es genau, waren es sogar die Schalker U-23-Fußballer, die zwar wenige, aber die besseren Möglichkeiten hatten. Bereits in der vierten Minute wollte sich Trainer Torsten Fröhling schon zum Jubeln startklar machen, aber der bei den Profis aussortierte Nabil Bentaleb fand bei seinem Debüt in der Viertklassigkeit letztlich seinen Meister in RWE-Keeper Marcel Lenz. Apropos: Auf dem Spielbericht stand Jakob Golz, so dass Christian Titz eigentlich dieselbe Elf wie beim 3:0 gegen Alemannia Aachen aufgeboten hatte. Aber beim Aufwärmen spürte der Keeper ein Ziehen in der Leiste, so dass Marcel Lenz zwischen die Essener Pfosten rückte.

Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling. Foto: Thorsten Tillmann

„Mit ein bisschen Glück gehst du 1:0 in Führung, und dann hast du eine breitere Brust“, sagte Torsten Fröhling, der seine Mannschaft in der zweiten Hälfte dann besser als in der ersten gesehen hatte. „Wir haben umgestellt und konnten das besser verteidigen“, sagte er und sprach davon, dass sein Team in der zweiten Halbzeit ein bisschen Glück und ein bisschen Pech gehabt habe. „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner eine gute Leistung gezeigt“, sagte der 53-Jährige. „Wir nehmen den Punkt gerne mit.“

Die Statistik zum Spiel der Schalker U 23 gegen Rot-Weiss Essen

Tore: Fehlanzeige.

FC Schalke 04 U 23: Wozniak - Liebnau, Becker, Lübbers, Carls - Hofmann, Eggert (64. Candan) - Taitague, Bentaleb (85. Langer), Plechaty (88. Riemer) - Grinbergs (70. Ceka).

Rot-Weiss Essen: Lenz - Sauerland, Heber, Hahn, Grund - Kehl-Gomez - Dorow (79. Selishta), Condé - Kefkir (46. Dahmani), Platzek (70. Bichler), Endres (85. Adetula).