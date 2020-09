Schalke: Rotundo-Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Lohmar. Eine Woche vor dem Start in die B-Junioren-Bundesliga 2020/21 feiert die U17 des FC Schalke 04 einen 3:0-Erfolg über den SV Wehen Wiesbaden.

Die Generalprobe vor dem Start in die B-Junioren-Bundesliga 2020/21 ist den U-17-Fußballern des FC Schalke 04 am Samstag in Lohmar geglückt. Mit 3:0 (1:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Onur Cinel gegen den SV Wehen Wiesbaden durch, der in der B-Junioren-Bundesliga-Staffel Süd/Südwest spielt und dort in der vergangenen Saison auf Rang neun gelandet ist. Nach der 1:0-Pausenführung sorgte US-Boy Evan Rotundo mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse.

„Es freut mich, dass wir wieder zu null gespielt und defensiv wenig zugelassen haben. Auch die Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte waren gut“, sagte Onur Cinel auf knappenschmiede.de. „Im Spiel nach vorne haben wir nach wie vor Luft nach oben.“ Er bemängelte, dass seine Mannschaft zu viele Möglichkeiten nicht genutzt habe. „Hier haben wir technisch zu unsauber gearbeitet. Das ist uns in der zweiten Halbzeit besser gelungen“, sagte der Schalker U-17-Trainer und meinte, dass sein Team auch im Hinblick auf das erste Meisterschaftsspiel noch intensiver und lauter werden müsse. Der SC Preußen Münster wird am kommenden Samstag (19. September, 11 Uhr) in Gelsenkirchen zu Gast sein.

Evan Rotundo köpft nach einer Flanke von Lukas Korytowski das 2:0 für Schalke

Nachdem Philip Buczkowski nach einer Ecke von Erik Lanfer die königsblaue 1:0-Führung gelungen war, hätte Trainer Onur Cinel gerne vor der Pause mindestens noch einen weiteren Treffer bejubelt. Aber er sah, dass seine Spieler nicht nur einmal an Wiesbadens Keeper Dylan Bos scheiterten. Besser machten sie es nach dem Wechsel. Oder genauer formuliert: Evan Rotundo machte es besser. Zunächst köpfte der 16-jährige Amerikaner nach einer Flanke von Lukas Korytowski das 2:0, ehe er mit einem Distanzschuss zum 3:0 erfolgreich war.

Tore: 0:1 Philip Buczkowski (15.), 0:2, 0:3 Evan Rotundo (47., 56.).

FC Schalke 04 U 17: Lenuweit (41. Podlech) - Ferreira (41. Karademir), Milic, Lipp, Schefer (41. Sarli) - Tonye (41. Özat), Pannewig (41. Murati), Lanfer, Buczkowski (41. Di Fine), Rotundo, Korytowski. (AHa)