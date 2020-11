U23: Schalke rettet sich gegen Bonn nach Traumstart ins Ziel

Gelsenkirchen. Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 gewinnen ihre Regionalliga-Partie gegen den Bonner SC mit 2:1. Léo Scienza und Daniel Kyerewaa treffen.

Nach drei Unentschieden haben die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 in der Regionalliga mal wieder ein Sieg gefeiert. Im Geisterspiel im Parkstadion setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling mit 2:1 (2:1) gegen Kellerkind Bonner SC durch.

In ihrem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage erwischten das älteste Team der Knappenschmiede einen Traumstart. Schon nach vier Minuten schaffte Léo Scienza das 1:0, und zwar mit einem 33-Meter-Freistoß. Dabei profitierte er davon, dass Bonns Torwart Jonas Hupe mit einer Flanke und einer Flanke gerechnet und etwas zu weit vor seinem Kasten gestanden hatte. Zwar bekam der BSC-Schlussmann seine Hände noch leicht an den Ball, konnte den Gegentreffer aber nicht verhindern.

Daniel Kyerewaa erhöht für Schalke auf 2:0

Nun sieben Minuten später klingelte es erneut im Bonner Tor. Als sich die Schalker, die zunächst sehr bissig auftraten, klasse befreiten, landete der Ball über die Stationen Henning Matriciani und Luca Schuler bei Léo Scienza, der dann so querlegte, dass Daniel Kyerewaa überhaupt keine Mühe hatte, zum Schalker 2:0 zu vollenden.

In der Folge waren die Bonner etwas wachen, und Masaaki Takahara ließ einen ersten Warnschuss ab, als er den Außenpfosten traf (12.). Wirklich viel brachte die Mannschaft von Trainer Thorsten Nehrbauer aber nicht zustande, auch wenn ihr in der 39. Minute das 1:2-Anschlusstor gelang. Nach einem Patzer von Brooklyn Ezeh sicherte sich Masaaki Takahara den Ball, bediente Burak Gencal, und der traf ins lange Eck.

Bonns Dario Bezerra Ehret köpft übers Tor

Nach der Pause waren Torraumszenen dann absolute Mangelware. Genau genommen, gab es nur eine einzige, nämlich in der 67. Minute. Bonns Dario Bezerra Ehret köpfte knapp über das Tor der Schalker, die ihren Sieg schließlich ins Ziel schaukelten.

Tore: 1:0 Léo Scienza (4.), 2:0 Daniel Kyerewaa (11.), 2:1 Burak Gencal (39.).

FC Schalke 04 U 23: Zadach - Matriciani, Hanraths, Lübbers, Ezeh - Flick, Kaparos - Scienza (90.+2 Awassi), Kyerewaa (86. Ceka), Berisha (65. Candan) - Schuler (81. Hoppe). (AHa)

