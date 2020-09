Schalke: Nick Taitague schwärmt von McKennie und Wright

Nick Taitague im Schalker Trainingslager in Österreich. In der vergangenen Saison ist der US-Boy auf fünf Regionalliga-Spiele gekommen.

Gelsenkirchen. Nick Taitague ist glücklich, den Sprung in den Profi-Kader des FC Schalke 04 geschafft zu haben. „Es fühlt sich großartig an“, sagt der US-Boy.

Dreieinhalb Jahre ist es her, dass Nick Taitague aus den USA vom FC Richmond zum FC Schalke 04 gekommen ist. Nun ist der offensive Mittelfeld-Mann, der immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, über die U 19 und U 23 bei den Profis gelandet. Und? „Es fühlt sich großartig an“, sagt der 21-Jährige im Interview auf schalke04.de.

Großartige Gefühle hat Nick Taitague – der Nachname wird übrigens Tei-ta-gwi gesprochen – jedoch nicht zum ersten Mal auf Schalke erlebt. Schon bei seinem ersten Vertrag am 17. Februar 2017 hat er was Außergewöhnliches gespürt. Er kann sich noch sehr gut daran erinnern. „Es war aus zwei Gründen ein ganz besonderer Tag, sogar einer der besten in meinem bisherigen Leben“, sagt er. „Zum einen, weil es mein 18. Geburtstag war. Vor allem aber, weil für mich mit der Unterschrift auf Schalke ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist.“

Schalkes Nick Taitague: „Am Anfang war es schon hart“

Eines hat die Situation für Nick Taitague besonders vereinfacht: Er hat sich – weit weg von der Heimat – sofort wohlgefühlt. „Auf Schalke“, sagt er, „habe ich direkt gespürt, dass es passt.“ Zumal da ja schon zwei US-Boys gewesen sind: Weston McKennie, der nun an Juventus Turin ausgeliehen ist, und Haji Wright, der für die nächsten beiden Saisons beim dänischen Pokalsieger SønderjyskE Fodbold unterschrieben hat.

„Gerade Weston ist sehr schnell zu einem sehr guten Freund geworden“, erzählt Nick Taitague. „Gemeinsam mit Haji hatte er einen großen Anteil daran, dass mir die Integration in der neuen Umgebung schnell gelungen ist.“ Nichtsdestotrotz hat es auch Heimweh gegeben. „Am Anfang war es schon hart. Und es gab Tage, da hat mir natürlich mein gewohntes Umfeld gefehlt“, sagt er. „Aber das hat sich dann schnell gelegt.“

Der 16-jährige Evan Rotundo wird im B-Junioren-Bundesligateam spielen

Inzwischen hat sich das gedreht: Weitere Amerikaner sind gekommen: Matthew Hoppe (19), der aus der U 19 in die U 23 aufgerückt ist, im vergangenen und Evan Rotundo (16), der im B-Junioren-Bundesligateam spielen wird, in diesem Jahr.

„Gerade mit Matthew war ich in den vergangenen Monaten häufiger gemeinsam unterwegs, dazu haben wir viele Gespräche geführt. Wir alle unterstützen uns gegenseitig“, sagt Nick Taitague, der glücklich ist, dass sein Vertrag im Februar verlängert worden ist. „Das war überragend“, sagt er. „Die Verantwortlichen haben mir damit gezeigt, dass sie auf mich zählen und mich als Teil der Mannschaft sehen.“ (AHa)