Schalke bestätigt: Abwehr-Mann kommt vom SC Preußen Münster

Preußen Münsters Lukas Frenkert, hier im Zweikampf mit Rot-Weiss Essens Steven Lewrenz (links) am 13. März, steht vor einem Wechsel zum U-23-Team des FC Schalke 04.

Münster. Der SC Preußen Münster hätte Abwehr-Mann Lukas Frenkert gerne gehalten. Den 20-Jährigen zieht es aber zur U-23-Mannschaft des FC Schalke 04.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 haben ihren ersten neuen Spieler für die kommende Regionalliga-Saison unter Dach und Fach zu haben: Lukas Frenkert, das Abwehr-Talent des Liga-Rivalen SC Preußen Münster, hat in Gelsenkirchen einen Vertrag unterschreiben und wird im kommenden Sommer in die Knappenschmiede wechseln. Die Königsblauen haben diese WAZ-Informationen am Freitagmittag bestätigt.

Lukas Frenkert, 20 Jahre jung, ist ein Mann, der sich gerade in den vergangenen Wochen bei den Münsteranern in den Blickpunkt gespielt hat. Aber er wollte dort nicht bleiben, obwohl der SC Preußen den zum Saisonende auslaufenden Vertrag – zu verbesserten Konditionen – eigentlich verlängern wollte.

Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer hat keine Hoffnung

„Ich bin schon länger in Gesprächen mit Lukas, aber wir konnten noch keine Einigung erzielen“, hat Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer der Bild-Zeitung gesagt. „Ich befürchte, dass wir ihn leider nicht halten können.“

Im Sommer 2020 ist 1,90-Meter-Mann Lukas Frenkert, der in der Defensivkette auf allen Außen- und Innenverteidiger-Positionen spielen kann, über das eigene U-19-Team sowie die zweite Mannschaft zu den Münsteraner Regionalliga-Fußballern gestoßen und hat zuletzt viermal in Folge in der Startelf von Sascha Hildmann gestanden. „Lukas hat sich enorm entwickelt, gibt immer alles“, hat der Preußen-Trainer der Bild-Zeitung gesagt. „Er wirkt unkaputtbar.“

Lukas Frenkert studiert auf Lehramt: Latein und Sport

Zwar studiert Lukas Frenkert an der Universität Münster die Fächer Latein und Sport auf Lehramt, sein Ziel aber ist es, Profi-Fußballer zu werden. „Ich möchte im Fußball möglichst weit kommen und hoch spielen. Diesem Ziel ordne ich derzeit alles unter“, hat er gesagt.

Insgesamt kommt Lukas Frenkert in dieser Regionalliga-Saison auf 15 Einsätze für den SC Preußen Münster. Dabei sind ihm zwei Treffer gelungen. Einmal hat er auch in der zweiten Mannschaft in der Oberliga Westfalen gespielt.