DFB-Pokal der Junioren: Schalke muss schon wieder reisen

Frankfurt/Gelsenkirchen. Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalteams, hat Schalkes U 19 für die erste Runde des DFB-Pokals eine Fahrt nach Sachsen-Anhalt beschert.

Norbert Elgert hat sich eigentlich schon daran gewöhnt, dass er mit seinem Team im DFB-Pokal der Junioren reisen muss. So wird es auch in der ersten Runde des Wettbewerbs 2020/21 sein. Meikel Schönweitz, der Cheftrainer der deutschen U-Nationalmannschaften, hat den U-19-Fußballern des FC Schalke 04 am Mittwoch den 1. FC Magdeburg zugelost, der in der vergangenen Saison in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga auf Rang elf gelandet ist. Gespielt wird in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts am 3. oder 4. Oktober.

Das Highlight, das Meikel Schönweitz aus dem Topf gezogen hat, wird sicherlich das rheinische Nachbarschaftsduell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln. Rekordpokalsieger SC Freiburg reist zum Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz, und der VfB Stuttgart, der Sieger des vergangenen Pokalwettbewerbs 2018/19, tritt beim FC Energie Cottbus an. In der vergangenen Saison wurde der DFB-Pokal der Junioren wegen der Corona-Pandemie abgebrochen.

32 Mannschaften starten in der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren

„Leverkusen gegen Köln ist natürlich ein schönes Duell, aber auch die Vergleiche mit den U-19-Teams der Amateurmannschaften sind für alle Kontrahenten spannend“, sagte Meikel Schönweitz zu den Paarungen der ersten Runde, in der 32 Teams starten werden. Junioren-Mannschaften von Amateurvereinen haben bei diesen Spielen gegen Teams von Lizenzvereinen bis einschließlich zum Halbfinale Heimrecht.

Die Partien der ersten Runde im Überblick:

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Dynamo Dresden - VfL Wolfsburg

Viktoria Berlin - Borussia Mönchengladbach

TuS Koblenz - 1. FSV Mainz 05

TSV Schott Mainz - SC Freiburg

FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

FC Hansa Rostock – SV Werder Bremen

FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart

SV Elversberg - RB Leipzig

1. FC Magdeburg - FC Schalke 04

FC Oberneuland - Holstein Kiel

1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Hannover 96 - 1. FC Heidenheim

1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf

FC Bayern München - FC St. Pauli (AHa)