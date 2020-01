Schalke muss die Saison 2020/21 ohne sein Trumpf-Ass planen

Bevor die Handballer des FC Schalke 04 am kommenden Samstag (11. Januar, 19.30 Uhr) ge­gen die Reserve des Zweitligisten TuS Ferndorf wieder den Kampf um den Oberliga-Klassenerhalt aufnehmen werden, müssen sie am Dienstagabend im Achtelfinale des Kreispokals ran. Das Team von Trainer Sebastian Hosenfelder gastiert beim punktlosen Landesliga-Schlusslicht HSG Rauxel-Schwerin. Anwurf wird um 20.30 Uhr in der Sporthalle des Adalbert-Stifter-Gymnasiums an der Schillerstraße sein.

„Wir wollen das Spiel als Aufgalopp nutzen, um in Tritt zu kommen“, sagt der Coach des Titelverteidigers, der auf Fin Sauerland (Rippenprellung) und Torwart-Routinier Veit Lichtenegger verzichten muss, so dass Fabian Sinkovec und Fabian Zindel in Castrop-Rauxel das Schalker Gespann zwischen den Pfosten bilden werden.

Lars Viermann und Yannick Kliehm werden zum Schalker Kader gehören

Obwohl für das Oberliga-Schlusslicht längst noch nicht klar ist, in welcher Liga es in der Saison 2020/21 spielen wird, sind die Planungen schon recht weit vorangeschritten. „Ich bin mir sicher, dass wir die Klasse halten werden. Wir haben aus dem aktuellen Kader schon zehn Zusagen“, sagt Sebastian Hosenfelder, der bei der Zusammenstellung des Teams für die nächste Spielzeit sehr darauf achten will, dass vor allem Spieler in der Mannschaft stehen, „die einen Bezug zu uns haben, die aus der Region kommen“, sagt der 38-Jährige. „Wir müssen wieder ein bisschen mehr Gemeinschaft reinkriegen.“

Deshalb werden auch Linkshänder Lars Viermann und Kreisläufer Yannick Kliehm aus dem Bezirksliga-Team, die bereits in dieser Saison gelegentlich zum Einsatz gekommen sind und „das gut gemacht haben“ (Hosenfelder), zum Kader der Ersten gehören.

Der aktuell wohl beste Schalker Handballer wird dann allerdings nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft sein: Thorben Kirsch. Das 26-jährige Rückraum-Ass wird nach dem Ende seines Studium wegziehen. „Er wird nicht so leicht zu ersetzen sein. Wir müssen versuchen, das dann im Kollektiv zu lösen“, sagt Trainer Sebastian Hosenfelder. „Wir werden schon ein Tränchen vergießen.“