Schalke: Mika Hanraths spielt bei einem Drittligisten vor

Gelsenkirchen. Mika Hanraths, der ehemalige Kapitän der U 23 des FC Schalke 04, ist auf Vereinssuche. Talent aus der alten U 19 zieht es zum FC Hansa Rostock.

Ob Mika Hanraths auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden ist? Der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison Kapitän der U-23-Mannschaft des FC Schalke 04in der Regionalliga West gewesen ist und sich zuletzt als Vertragsloser auch noch bei der Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel fitgehalten hat, ist zurzeit als Probespieler beim Drittligisten FSV Zwickau.

In der Testpartie der Zwickauer am Mittwochabend vor 2715 Zuschauern gegen den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers, die die Sachsen mit 0:4 verloren, ist Mika Hanraths in der 75. Minute von Trainer Joe Enochs für Davy Frick eingewechselt worden. Nach seinen beiden Jahren in Königsblau hatte Innenverteidiger Mika Hanraths kein neues Angebot auf Schalke erhalten.

Louis Köster zieht’s vom FC Schalke 04 in die NOFV-Oberliga Nord

Einen neuen Verein hat nach seinen sechs Jahren in der Knappenschmiede Louis Köster gefunden. Den 19-jährigen Offensiv-Mann, der im Gegensatz zu vielen anderen aus der U-19-Mannschaft des FC Schalke 04 nicht ins Regionalliga-Team der Königsblauen aufgerückt ist, hat es zum FC Hansa Rostock gezogen.

Dort spielt Louis Köster zunächst einmal in der zweiten Mannschaft des Zweitbundesligisten, die in der NOFV-Oberliga Nord antritt. Saisonstart dort wird am 7. August (Sonntag, 14 Uhr) sein. Die Rostocker U 23 gastiert dann beim 1. FC Frankfurt, der 1951 in Leipzig als Vorwärts Leipzig gegründet worden ist.

Lukas Korytowski verlässt Schalke Richtung Mönchengladbach

Ein zweiter ehemaliger Schüler von U-19-Cheftrainer Norbert Elgert wird in der kommenden Saison ein Gegenspieler in der A-Junioren-Bundesliga sein. Stürmer Lukas Korytowski, der 2021/22 Jungjahrgang gewesen ist, hat den FC Schalke 04 Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen.

Indes scheinen vier ehemalige Schalke- Spieler noch auf der Suche nach ihrer ersten Senioren-Station zu sein: Juan Cabrera, die belgischen Mfundu-Zwillinge Ardy und Jordy sowie Leo Weichert, der momentan als Gastspieler beim Nord-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst ist. (AHa)

