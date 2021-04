Schalke: Klarheit für Norbert Elgert und Jörg Behnert

Frankfurt. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Freitag seine Entscheidung zu den A- und B-Junioren-Bundesligen bekanntgegeben. Klarheit für die Schalker Teams.

Nun haben die beiden Trainer der Junioren-Bundesligisten des FC Schalke 04,Norbert Elgert (U 19) und Jörg Behnert (U 17), Gewissheit: Die Saison in den A- und den B-Junioren-Bundesligen wird abgebrochen. Ohne Wertung. Auch der DFB-Pokal der Junioren, in dem die Schalker U-19-Fußballer mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf auf dem Tableau des Achtelfinals stehen, endet in dieser Spielzeit wegen der Corona-Pandemie ohne Sieger.

„Zuvor“, teilt der Deutsche Fußball-Bund nach seiner Entscheidung vom Freitag mit, „hatten sich die an den Wettbewerben teilnehmenden Vereine in Meinungsabfragen mehrheitlich für den Abbruch der Saison 2020/2021 ausgesprochen.“ Dieser Beschluss gilt auch für die B-Juniorinnen-Bundesliga.

Relegationsspielen sollen stattfinden – sonst Losentscheid

„Die Saison ohne sportliche Siegerinnen und Sieger beenden zu müssen, schmerzt natürlich“, sagt die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich. „Dennoch ist klar: Im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten ist diese Entscheidung zum Abbruch die richtige. Jetzt haben wir Klarheit und können frühzeitig mit den Planungen für die neue Saison beginnen.“

Durch den Beschluss steht fest, dass es keine Absteiger aus den höchsten Spielklassen der A- und B-Junioren geben wird. Anders sieht es bei den Aufsteigern aus: Die regionalen Spielklassenträger haben bis zum 30. Juni 2021 Zeit, Klubs für die Bundesligen zu benennen. Für die Meldung der Teilnehmer an der Relegation gilt der 14. Juni 2021 als Stichtag. „Sollte das Pandemiegeschehen einer Durchführung der Relegationsspiele im Wege stehen“, heißt es beim DFB, „wird das Los entscheiden.“

Die Saison 2021/22 soll nicht vor dem 8. August beginnen

Gleichbedeutend mit dem Abbruch der Saison in den Bundesligen ist die Absage der Endrunden um die Deutschen Meisterschaften. Als Konsequenz daraus obliegt es dem DFB-Jugendausschuss nun, den Anforderungen der Uefa entsprechend einen Startplatz für den Meisterpfad der Youth League zu vergeben. Die Kriterien dafür hat die Uefa jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Die Saison 2021/22 soll dann weder in den Bundesligen noch im DFB-Pokal der Junioren vor dem 8. August beginnen. „Damit soll den Vereinen, soweit möglich, Planungssicherheit für die Gestaltung der Sommerpause gegeben werden“, teilt der Deutsche Fußball-Bund mit. „Die finale Zahl der Teilnehmer und konkrete Spielplanungen werden bei den Junioren erst nach Abschluss der Relegationsspiele ab dem 30. Juni 2021 möglich sein.“ (AHa)