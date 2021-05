Schalke in Leverkusen: Klein trifft, Shubin sieht Rote Karte

Köln. Nachdem die Saison in den Junioren-Bundesligen annulliert worden ist, bleiben den Teams nur Freundschaftsspiele. Schalkes U 19 war in Leverkusen.

Die Saison in den Junioren-Bundesligen hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wegen der Corona-Pandemie bekanntlich annulliert – ebenso wie den DFB-Pokal der Junioren. So bleibt den Mannschaften momentan neben den Trainingseinheiten nur die Möglichkeit, Freundschaftsspiele zu organisieren. Zu einem solchen haben sich jetzt die U-19-Fußballer von Bayer 04 Leverkusen und des FC Schalke 04 getroffen.

Dabei setzte sich das Team von Sven Hübscher, der unter anderem dreieinhalb Jahre lang Co-Trainer der königsblauen Profis war und seit Januar für die Leverkusener Bundesliga-A-Junioren verantwortlich ist, mit 2:1 (1:0) durch.

Kingsley Sarpei bringt Leverkusen mit 1:0 in Führung

Zunächst setzten im Bayer-Leistungszentrum Kurtekotten an der Kölner Otto-Bayer-Straße vor allem die Schalker Akzente, schafften aber keinen Treffer, weil sie auch immer wieder an Leverkusens Schlussmann Lennart Winkler scheiterten. Schließlich schaffte das Hübscher-Team kurz vor der Pause das 1:0 (43.). Felix Erken bediente Kingsley Sarpei, und der Neffe Hans Sarpeis vollendete. In der 58. Minute musste die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert den zweiten Gegentreffer schlucken. Nach einer Ecke köpfte Seymour Fünger den Ball an die Latte, doch der Abpraller landete so bei Christian Schwieren, dass dieser mühelos zum 2:0 abschließen konnte.

Darauf hatten die Schalker U-19-Fußballer aber eine ganz schnelle Antwort. Eine Minute später, um genau zu sein. Nach Vorarbeit von Louis Köster verkürzte Luis Klein auf 1:2. Der Junioren-Nationalspieler ist Ende Februar von RB Leipzig nach Gelsenkirchen gekommen.

Keke Topp kommt aus Bremen, Nicholas Engels aus Mainz

Gemeinsam mit Luis Klein haben die Schalker bekanntlich zwei weitere Spieler geholt. Allerdings werden Keke Topp, der vom SV Werder Bremen kommt, und Nicholas Engels, der vom FSV Mainz 05 ins Ruhrgebiet wechselt, erst in der kommenden Saison das Trikot der Schalker U 19 tragen und in der Bundesliga West spielen. Die neue Spielzeit soll, so hat es der DFB bekanntgegeben, nicht vor dem 8. August starten.

Zwar fielen im Leistungszentrum Kurtekotten keine weiteren Treffer mehr, hektisch wurde es aber noch einmal, und zwar in der letzten Minute: Schalkes Bogdan Shubin setzte gegen den am Boden liegenden Bayer-Kapitän Phil Kemper so sehr nach, dass er sich die Rote Karte einhandelte. (AHa)

