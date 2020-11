Die Distanz zwischen der Tribüne des Parkstadions und dem Kabinentrakt ist viel zu groß, um in der Halbzeitpause etwas zu hören – selbst bei einem Geisterspiel. Eine genaue Dezibelzahl ist auch nicht bekannt. Aber? „Es wurde schon etwas lauter“, verrät Fatih Candan, der 30-jährige Kapitän der U-23-Fußballer des FC Schalke 04, nach dem 6:2 (0:2)-Erfolg in der Regionalliga ge­gen den SV Lippstadt 08. Innerhalb von neun Minuten hat die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling aus dem 0:2 ein 4:2 gemacht und die Weichen auf Sieg gestellt.

Klar: Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Schalker Möglichkeiten. „Bevor das 0:1 fällt, hätten wir schon 3:0 führen können, aber wir treffen nicht mal das Tor“, meinte Torsten Fröhling, schaute auf seinen Zettel und erinnerte sich an zwei Szenen aus der Anfangsphase, als Léo Scienza in guter Position weit über das Tor geschossen und Fatih Candan das Duell der Kapitäne gegen Lippstadt Torwart Christopher Balkenhoff verloren hatte. Und als der 54-Jährige auf seine N otizen blickte, dachte er an weitere Momente, in denen seine Spieler schlecht abgeschlossen, drüber- und vorbeigeschossen hatten.

Schalkes Kapitän Fatih Candan trifft zum 4:2

0:2 stand es also zur Pause, wobei nicht unerwähnt bleiben darf, dass der zweite Treffer der Lippstädtler ausgezeichnet war. „Richtig schön herausgespielt“, sagte auch Torsten Fröhling. Allerdings hatte Schalkes rechter Verteidiger Henning Matriciani sehr schlecht ausgesehen und die scharfe Hereingabe von Anton Heinz nicht verhindert, die Gerrit Kaiser schließlich verwertete. Und anschließend machte der Schalker Fußball-Lehrer – etwas lauter, wie schon erwähnt – seinen Spielern klar, dass „das einfach zu wenig Leben ist“. Seine Halbzeit-Forderung gab Torsten Fröhling später so wieder: „Mehr Stimmung, mehr Siegeswillen, mehr Gier. In allen Bereichen. Aber auch mehr Mut.“

Wenn das Ergebnis einer Trainer-Pausenansprache immer so ausfiele wie am Samstagnachmittag: Es war beeindruckend. „Das erwarte ich aber auch, wenn’s 0:0 steht“, betonte Torsten Fröhling und erzählte nicht zum ersten Mal, dass seine Spieler schließlich welche seien, die höhere Ziele hätten, die von einen Bundesliga-Karriere bei den Profis träumten. Deshalb fehlten dem Schalker U-23-Coach ja auch zwei Stürmer: Matthew Hoppe, der 19-jährige US-Boy aus der Knappenschmiede, stand am Abend in der Partie bei Borussia Mönchengladbach sogar in der Startelf von Cheftrainer Manuel Baum, und Luca Schuler saß auf der Bank.

Diamant Berisha setzt Schlusspunkt – 6:2

Nun aber zurück zum Rausch der U 23, der vor allem zwischen der 54. und 62. Minute stattfand. Nach einer Ecke landete der Ball irgendwie bei Léo Scienza, der aus 18 Metern abzog – 1:2. Jason Ceka stocherte den Ball nach einer Flanke von Blendi Idrizi und einer Kopfball-Vorlage von Fatih Candan ins Lippstädter Tor – 2:2. Jason Ceka beendete eine schöne Kombination, nach der er von Blendi Idrizi bedient wurde, aus kurzer Distanz – 3:2. Lippstadts Kai-Bastian Evers zerrte an Jason Cekas Hose, der ließ sich aber nicht bremsen, brachte den Ball zu Léo Scienza, und nach dessen Vorarbeit hatte Fatih Candan wenig Mühe zu vollenden – 4:2.

Das war’s. Der SV Lippstadt 08 war nach 62 Minuten erledigt. Die Treffer fünf und sechs durch Léo Scienza sowie den eingewechselten Diamant Berisha waren nette Zugaben und führten dazu, dass Torsten Fröhling am Ende dieser Englischen Woche zumindest halbwegs zufrieden war: vier Punkte aus drei Partien. „Man muss ja auch sehen“, sagte er, „dass wir die meisten Spiele haben und einige Leute fehlen.“

Tore: 0:1 Simon Schubert (8.), 0:2 Gerrit Kaiser (29.), 1:2 Léo Scienza (54.), 2:2, 3:2 Jason Ceka (57., 59.), 4:0 Fatih Candan (62.), 5:1 Léo Scienza (82.), 6:2 Diamant Berisha (88.).

FC Schalke 04 U 23: Theißen - Matriciani, Becker (89. Awassi), Hanraths, Ezeh - Flick, Kaparos - Ceka (88. Matter), Idrizi, Scienza (86. Berisha) - Candan (75. Hal­bauer).