Schalke: Fanprojekt bietet virtuellen Vortrag über Belarus

Gelsenkirchen. Journalist Ingo Petz berichtet am kommenden Dienstag (5. Januar) über die Proteste in Belarus sowie die Rolle des Fußballs und der Fanszenen.

Das Schalker Fanprojekt lädt am kommenden Dienstag (5. Januar, 19 Uhr) zu einem besonderen Vortrag ein: Journalist Ingo Petz berichtet über die Proteste in Belarus sowie die Rolle des Fußballs und der Fanszenen.

Seit der Präsidentschaftswahl im August 2020 rollt eine Protestwelle durch das osteuropäische Land, die sich insbesondere gegen Präsident Aljaksandr Lukaschenka und dessen möglichen Wahlbetrug richtet. Das Regime reagiert mit ganzer Härte auf die Proteste. Bis heute wurden über 30.000 Menschen inhaftiert, darunter auch viele prominente Fußballer des Landes sowie Fußball-Fans.

In seinem Vortrag gibt Ingo Petz Einblicke in die Kultur und Geschichte eines Landes, über das er seit 20 Jahren als Journalist und Analytiker berichtet. 2014 gründete er zudem das Projekt „Fankurve“, das sich mit den Fankulturen in Belarus, Russland und der Ukraine beschäftigt.

Eine Anmeldung per E-Mail ist zwingend erforderlich

Sein Vortrag findet über das Online-Portal „gogomeeting“ statt. Eine Anmeldung per E-Mail an veranstaltung@schalker-fanprojekt.de ist zwingend erforderlich.

Kurz vor Beginn der Veranstaltung schickt das Fanprojekt einen Link an die Teilnehmer, mit dem sie sich ins Meeting einwählen können. Dies ist entweder über die App von gogomeeting oder über die Internetseite des Portals möglich. Letzteres wird erklärt unter: https://support.logmeininc.com/de/gotomeeting/help/kann-ich-die-web-app-anstelle-der-desktopanwendung-verwenden-g2m090019.

