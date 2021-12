Mitglieder des Schalke-Fanclubs "Die Schalker 1904" überreichen dem Kinderhospiz "Arche Noah" in Gelsenkirchen Geschenke.

Schalke Schalke-Fanclub: Geschenke für Kinderhospiz in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Der Schalke Fanclub "Die Schalker 1904" aus Ostfriesland hat Kindern in einem Gelsenkirchener Hospiz eine Freude gemacht.

in Kinderlächeln ist mehr wert als jeder Sieg“, erklärt Ralf Schulz vom Schalke-Fanclub „Die Schalker 1904“. Am Donnerstagnachmittag hat der Fanclub passend zur Vorweihnachtszeit kleine Geschenke an die Kinder des Gelsenkirchener Kinderhospiz „Arche Noah“ übergeben. Für jedes der Kinder im Hospiz gab es ein Paket mit Stofftieren, Süßigkeiten, Sporttasche und Weihnachtskugeln. Das Geld für diese Sachspende haben die zwölf Mitglieder des Fanclubs gesammelt – im privaten Umfeld und auch bei Unternehmen.

Aus insgesamt zwölf Mitgliedern besteht der Fanclub, der sich erst im August dieses Jahres gegründet hat. Er setzt sich aus Fans aus dem Ruhrgebiet und Ostfriesland zusammen. Wie so viele Schalke-Fans sind auch „Die Schalker 1904“ immer wieder bei Heimspielen in der Arena präsent. Die Corona-Pandemie allerdings hinderte zuletzt einige Mitglieder am Stadionbesuch.

Schalke-Fanclub will „mehr als nur gemeinsam Bier trinken“

Der Fanclub hat sich auf die Fahnen geschrieben, auch außerhalb des Fußballs etwas Gutes zu bewirken zu wollen. „Uns liegt es am Herzen, etwas für die Kinder zu tun“, sagt der Gelsenkirchener Schulz. „Wir wollen mehr machen als nur gemeinsam Bier zu trinken und ins Stadion fahren.“

Die gemeinsame Leidenschaft für die Schalker gab vor einigen Monaten den Ausschlag für die Gründung des Fanclubs – trotz der sportlichen Talfahrt der Königsblauen, die im Abstieg aus der Bundesliga endete. „Schalker ist man in guten und in schlechten Zeiten“, sagt Schulz, der lange als Ordner in der Schalker Arena gearbeitet hat. „Wir stehen zu unserem Verein.“

Unterstützen werden Schulz und seine Fanclub-Kollegen die Schalker Mannschaft auch am kommenden Wochenende, wenn die Königsblauen zum Auswärtsspiel beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli antreten müssen. Tickets hat Schulz für die Partie nicht bekommen. Vor dem Fernseher aber wird er den Schalkern die Daumen drücken. (rha)

