FC Schalke 04 verliert Fabian Lübbers an einen Liga-Rivalen

Gelsenkirchen. Fabian Lübbers ist einer von sieben Spielern, die in Schalkes U-23-Planungen keine Rolle spielen. Der 29-Jährige hat einen neuen Verein gefunden.

Weil ihm die Verantwortlichen der Knappenschmiede mitgeteilt hatten, die Zukunft des U-23-Teams des FC Schalke 04 in der Fußball-Regionalliga West ohne ihn zu planen, machte sich Fabian Lübbers auf die Suche nach einem neuen Verein. Und der 29-jährige Innenverteidiger ist fündig geworden.

Fabian Lübbers wird nach zwei Jahren im königsblauen Trikot zur neuen Saison zum Regionalliga-Rivalen SV Lippstadt 08 zurückkehren – allerdings nicht nur als aktiver Fußballer, sondern auch als Co-Trainer für Spielanalyse. Diesen Wechsel wird es so oder so geben, also auch dann, wenn die Lippstädter, die aktuell auf dem viertletzten Regionalliga-Rang liegen, in die Oberliga absteigen sollten.

Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann ist stolz

„Dass Fabian nach Lippstadt zurückkehrt, ist eine tolle Sache für uns. Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Führungsspieler, der sich zu 1908 Prozent mit dem SVL identifiziert“, sagt Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann. „Fabian ist ein gestandener Spieler, weshalb wir ihn auch in unser Trainerteam integrieren wollen. Von seiner Erfahrung kann unsere junge Mannschaft somit auf und neben dem Platz profitieren. Fabians Rückkehr zeigt, dass wir uns auch gegen Konkurrenten entscheidend durchsetzen können, denn er hatte auch ganz andere Optionen auf dem Tisch. Darauf können wir sehr stolz sein.“

Bevor es Fabian Lübbers 2019 nach Gelsenkirchen zog, hatte er sieben Jahre lang das Trikot des SV Lippstadt 08 getragen und zweimal die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen gefeiert. Mit exakt 250 Pflichtspieleinsätzen ist Fabian Lübbers zum Rekordspieler des Klubs geworden, und er ist darüber hinaus mit 29 Treffern der torgefährlichste Verteidiger der Vereinsgeschichte.

„Ich freue mich unheimlich wieder auf das gewohnte Umfeld in Lippstadt. Das gilt für die Spieler, das Funktionsteam und natürlich die Fans, die dann hoffentlich auch wieder ins Stadion gehen können“, sagt Fabian Lübbers. „Außerdem reizt es mich sehr, dass ich die Möglichkeit bekomme, Erfahrungen im Trainerbereich zu sammeln. Das wird eine ganz neue Aufgabe für mich sein, auf die ich mich sehr freue.“