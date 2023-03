Schalke-Eurofighter Mike Büskens sieht 3:0 der Grillonen

Buer. 3:0 über den VC Borbeck II. Die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen sichern sich am Montagabend ihr Endspiel um den Oberliga-Klassenerhalt.

Die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen haben ihr Endspiel um den Klassenerhalt erreicht. Dank ihres 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)-Sieges über das neue Tabellenschlusslicht VC Borbeck II können die Grillonen am Samstag (18. März, 18 Uhr) in der Sporthalle am Lohring durch einen 3:0- oder 3:1-Sieg beim VfL Telstar Bochum, der weitere drei Punkte brächte, an den Gastgeberinnen vorbeiziehen, auf den drittletzten Platz klettern und somit den Oberliga-Klassenerhalt sichern.

Das Plus der Mannschaft von Trainer Gerd Hemforth in diesem Montagabend-Kellerduell war, dass sie sich nur wenige Schwächephasen leistete und aus denen dann immer recht zügig herauskam. Den Grundstein zum Gewinn des ersten Satzes legten die Gelsenkirchenerinnen eigentlich schon früh, indem sie mit einem 6:1 starteten.

Leonie Ress gelingt mit einem Ass der Punkt zum 20:14 für die Grillonen

Zwar verkürzte die Borbecker Reserve noch einmal auf 13:14, dann aber zogen die Grillonen auf 18:13 davon, und schließlich beendete Kapitän Sarah Plura mit einem Schmetterball zum 25:16 den ersten Satz.

Nicht so gut verlief der Auftakt des zweiten Satzes (3:6), aber nach einer Auszeit Gerd Hemforths wurden die Grillonen wieder stärker und setzten sich nach dem 14:13-Zwischenstand entscheidend ab. Mit einem Ass gelang Leonie Ress das 20:14, ehe Nadine Müller den Satz später mit einem Schmetterball zum 25:17 beendete.

Nadine Müller beendet den zweiten Satz für den TC Gelsenkirchen

Nicht ganz so locker brachten die Gelsenkirchener Oberliga-Volleyballerinnen vor den Augen von Schalke-Eurofighter Mike Büskens,dessen Tochter Kiara zum Aufgebot der Grillonen gehört, den dritten Satz nach Hause, der sehr lange sehr umkämpft war. Doch auch in diesem Abschnitt kamen die Gastgeberinnen aus einer schwächeren Phase sehr gut zurück, als sie aus einem 12:14-Rückstand eine 16:14-Führung machten.

Die Entscheidung fiel dann, als Nadine Müller vier Aufschläge in Serie in TCG-Punkte umwandelte und aus der 19:18- eine 23:18-Führung wurde. Schließlich beendeten die Essenerinnen das Spiel nach einem Aufschlag Leonie Ress’ mit einem Annahme-Fehler. 25:20 und 3:0 für den TC Gelsenkirchen.

So haben sie gespielt.

Sätze: 25:16, 25:17, 25:20.

TC Gelsenkirchen: Hoika (n. e.), Rietz, Burczyk, Müller, Büskens (n. e.), Salumu, Sokhan Sanj (n. e.), Ress, Plura. (AHa)

