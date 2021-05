Schalke: Elias Kurt und Louis Köster treffen bei RW Essen

Elias Kurt brachte Schalkes U 19 in Essen mit 1:0 in Führung.

Essen. Im Freundschaftsspiel bei Rot-Weiss Essen setzt sich Schalkes U 19 mit 2:1 durch. Cheftrainer Norbert Elgert verzichtet auf den Jahrgang 2002.

Der Blick auf das Aufgebot der U-19-Fußballer des FC Schalke 04 verrät, dass spätestens mit dem Freundschaftsspiel beim Bundesliga-Rivalen Rot-Weiss Essen die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen hat. Cheftrainer Norbert Elgert setzte beim 2:1 (2:0)-Sieg an der Seumannstraße ausschließlich auf Spieler, die auch 2021/22 A-Junioren sein werden.

Der Jahrgang 2002, zu dem unter anderem die inzwischen bei den Bundesliga-Profis eingesetzten Mehmet Can Aydin, Kerim Çalhanoğlu und Mikail Maden gehören, spielte keine Rolle.

In der Startelf der Königsblauen standen in Essen vier Akteure, die aktuell noch B-Junioren sind: der Pole Mateusz Lipp, der US-Boy Evan Rotundo sowie Erik Lanfer und Lukas Korytowski. Und die waren an der 2:0-Halbzeitführung ihrer Mannschaft beteiligt. Zunächst traf U-18-Nationalspieler Elias Kurt, der die Schalker Kapitänsbinde trug, dann war Louis Köster vom Elfmeterpunkt erfolgreich.

Oguzcan Büyükarslan verkürzt für Rot-Weiss Essen

Nach der Pause wechselte Trainer Norbert Elgert vier weitere U-17-Akteure ein: die beiden B-Junioren-Nationalspieler Ngufor Anubodem und Semin Kojic sowie Yannick Tonye und Eren Özat.

Tore schaffte die Schalker U-19-Formation in der zweiten Hälfte allerdings nichts mehr. Im Gegenteil: Auf der anderen Seite musste Justin Treichel einmal hinter sich greifen, nachdem ihn Essens eingewechselter Oguzcan Büyükarslan vom Elfmeterpunkt überwunden hatte.

Bundesliga-Saisonstart 2021/22 nicht vor dem 8. August

Die neuen Saisons in den Junioren-Bundesligen, das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits im April nach dem Abbruch der Spielzeiten 2020/21 mitgeteilt, sollen nicht vor dem 8. August starten. „Damit soll den Vereinen soweit möglich Planungssicherheit für die Gestaltung der Sommerpause gegeben werden“, heißt es. „Die finale Zahl der Teilnehmer und konkrete Spielplanungen werden bei den Junioren erst nach Abschluss der Relegationsspiele ab dem 30. Juni möglich sein.“

Tore: 0:1 Elias Kurt (20.), 0:2 Louis Köster (37., Elfmeter), 1:2 Oguzcan Büyükarslan (58., Elfmeter).

