Erdem Canpolat steht vor einem Wechsel in die türkische Süper Lig.

Knappenschmiede Schalke: Elgert-Schüler Canpolat vor Wechsel in die Türkei

Gelsenkirchen/Istanbul. Erdem Canpolat, in der vergangenen Saison die unumstrittene Nummer eins der Schalker A-Junioren, steht vor einem Wechsel in die Süper Lig.

Immer, wenn die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 zuletzt Testspiele absolviert haben, hat ein Mann gefehlt: Erdem Canpolat. Der Torwart, der eigentlich aus dem A-Junioren-Bundesligateam in die Regionalliga-Mannschaft aufrücken sollte, hat sich in dieser Zeit woanders vorgestellt, Probetrainings absolviert. Und jetzt steht der 19-Jährige offensichtlich vor einem Wechsel in die türkische Süper Lig.

Die türkische Sportzeitung Fanatik berichtet, dass Erdem Canpolat einen Dreijahres-Vertrag bei Kasımpaşa Istanbul unterschreiben wird. Beim Tabellenzehnten der vergangenen Süper-Lig-Saison, bei dem sich der gebürtige Duisburger vor allem auch Einsatzzeiten auf höherem Niveau verspricht, könnte er der Herausforderer des Stammtorwarts Ramazan Köse werden. Der 32-jährige Türke hatte einst schon mal einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro, den aktuellen beziffert transfermarkt.de auf 300.000 Euro.

2005 von den Sportfreunden Hamborn 07 gekommen

Erdem Canpolat, der von den Sportfreunden Hamborn 07 gekommen ist und seit 2015 zur Schalker Knappenschmiede gehört, ist seit Februar 2019 für Norbert Elgert die unumstrittene Nummer eins im Tor der königsblauen A-Junioren gewesen, mit denen er in der Saison 2018/19 sogar das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft erreichte. Dort schieden die Schalker allerdings gegen Borussia Dortmund aus, als sie nach dem 2:2 im Hinspiel im Niederrhein-Stadion in Oberhausen das Rückspiel im Stadion Rote Erde mit 0:2 verloren.

Neben Kasımpaşa Istanbul und Beşiktaş Istanbul, berichtet Fanatik, sollen auch zwei Bundesligisten ihr Interesse an Erdem Canpolat bekundet haben. In der vergangenen Saison, die das Team von Trainer Norbert Elgert auf einem enttäuschenden sechsten Rang beendete, hat der Keeper bis zum Abbruch wegen der Corona-Pandemie in 19 Spielen zehnmal zu null gespielt. Er hat auch immer mal wieder bei den Schalker Profis mittrainiert. (AHa)