Eine Woche nach dem angekündigten Rückzug der Basketballer des FC Schalke 04 aus der 2. Bundesliga Pro A legte Tobias Steinert sein Amt als Abteilungsleiter nieder. Das ist inzwischen mehr als ein halbes Jahr her. Der 33-Jährige fand schnell eine neue Aufgabe und wurde zu einem weiteren Geschäftsführer des in der Pro B spielenden VfL Sparkassen-Stars Bochum berufen. Die WAZ stellte Tobias Steinert vier Fragen.

1Herr Steinert, wie gefällt es Ihnen beim Nachbarn in Bochum?

Tobias Steinert Sehr gut. Bei den Sparkassen-Stars sind alle sehr auf Basketball fixiert. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das VfL-Finanzvorstand Hans Peter Diehr und Gundula Diehr in mich gesetzt haben. Unsere Gedanken und Visionen für den Profibasketball im Ruhrgebiet gingen von der ersten Sekunde an in dieselbe Richtung.

2Sie sind nicht der einzige Schalker, der jetzt in Bochum ist. Welche Rolle nehmen Ihre Wegbegleiter beim VfL ein?

Maren Leuchner war bereits auf Schalke vollzeitbeschäftigt für die Basketball-Abteilung tätig. Sie arbeitet jetzt in Bochum als Assistentin der Geschäftsführung. Und Alexander Mihm kümmert sich um die sozialen Medien und den Livestream.

3Gibt es Unterschiede zwischen Basketball auf Schalke und beim VfL?

Es ist anders, alleine schon wegen der Strukturen. Unter der Dachorganisation sind beim VfL alle Bereiche in eingetragene Vereine untergliedert, wobei der Profi-Sport in eine GmbH ausgegliedert wurde. Das Ganze ist zukunftsgerichteter als auf Schalke.

4Zukunftsgerichtet? Heißt das auch aufstiegsambitioniert?

Wir haben uns den Aufstieg als Ziel gesetzt und haben auch eine Mannschaft, die um die vorderen Plätze in der Pro B mitspielen kann. Allerdings machen uns derzeit einige Verletzungen arg zu schaffen. Dennoch sind wir aktuell auf dem ersten Tabellenplatz in der Nord-Staffel.

