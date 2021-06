Schalke-Diamant startet mit 2:0-Sieg in die EM-Qualifikation

Priština. Zum Auftakt der Qualifikation für die U-21-Europameisterschaft 2023 feiern Schalkes Diamant Berisha und der Kosovo einen 2:0-Sieg über Andorra.

Diamant Berisha, der das Regionalliga-Saisonfinale der U-23-Fußballer des FC Schalke 04 gegen den SC Preußen Münster und den 3:2-Erfolg am vergangenen Samstag wegen seiner Berufung für die U-21-Nationalmannschaft des Kosovo verpasst hat, ist am Dienstagabend mit einem Sieg in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 gestartet.

Die Kosovo-Mannschaft des 53-jährigen deutschen Trainers Michael Nees, der den 20-jährigen Schalker in der 81. Minute einwechselte, gewann in der Qualifikations-Gruppe 7 durch zwei späte Tore in der Kosovo-Hauptstadt Priština mit 2:0 gegen Andorra. Die Treffer erzielten Dion Berisha (18) aus dem U-19-Team des FC Augsburg in der 82. und Mark Marleku (21), der vom zur neuen Saison vom Schweizer Zweitligisten SC Kriens zum Erstligisten FC Luzern in seine Geburtsstadt wechseln wird, in der 85. Minute.

Weitere Mannschaften in dieser Gruppe 7 sind Albanien, das Andorra am 4. Juni mit 3:0 geschlagen hat, England, Slowenien und Tschechien.

Fünf Tore und zwei Vorlagen für das Schalker U-23-Team

Diamant Berisha, der vor dieser Saison vom Niederrhein-Oberligisten Ratinger Spielvereinigung Germania 04/19 zum königsblauen U-23-Team gestoßen ist, kommt in der abgelaufenen Saison der Regionalliga West, die die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling mit 57 Punkten auf dem achten Rang abgeschlossen hat, auf 32 Einsätze (23-mal in der Startelf). Dabei gelangen dem Offensiv-Mann, der am liebsten über die linke Seite anrollt, fünf Treffer und zwei Vorlagen.

Im Dezember ist Diamant Berisha mit seiner Schwester Dorentina Thema einer großen Geschichte im Schalker Kreisel gewesen. Und die beginnt so: Der Weg, auf den Diamant Berisha zurückblickt, ist keineswegs gradlinig. Manch unerwartete Biegung prägt die Strecke, die dem 20-Jährigen in den Knochen steckt. Und sie beginnt im norwegischen Trondheim. Dort kommt der flinke Linksaußen am 22. Juli 2000 zur Welt. Dabei hätte sein Geburtsland auch Deutschland werden können. „Meine Eltern sind während des Kriegs im Kosovo nach Deutschland geflüchtet, wenig später aber nach Norwegen weitergezogen“, berichtet der U-23-Spieler. „Dort haben sie die norwegische Staatsbürgerschaft erhalten.“ (AHa)

