Schalke: DFB verordnet der U 19 und U 17 eine Corona-Pause

Mikail Maden und die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 haben bis mindestens Ende November eine Corona-Pause in der A-Junioren-Bundesliga.

Frankfurt. Der Deutsche Fußball-Bund hat am Dienstag entschieden, dass der Spielbetrieb in den A- und B-Junioren-Bundesligen bis Ende November ruhen wird.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Dienstag entschieden, die Spiele in den A- und B-Junioren-Bundesligen wegen der Corona-Pandemie bis Ende November auszusetzen.

Nachdem der DFB in der vergangenen Woche lediglich den Spieltag 31. Oktober/1. November abgesetzt hatte, folgte nun eine langfristige Entscheidung, so dass sich die U 19 und die U 17 des FC Schalke 04 frühestens wieder im Dezember mit ihren Konkurrenten auseinandersetzten dürfen.

In einem schriftlichen Umlaufverfahren hat sich das DFB-Präsidium für die Aussetzung des Spielbetriebs in der A-Junioren-Bundesliga und B-Junioren-Bundesliga bis vorerst Ende November ausgesprochen“, teilt der DFB mit.

„Grundlage dieser Entscheidung bildete eine Empfehlung des DFB-Jugendausschusses unter Leitung von Walter Fricke, der sich Ende vergangener Woche für die temporäre Aussetzung des Spielbetriebs in beiden Wettbewerben ausgesprochen hatte. Mit der Entscheidung folgt das DFB-Präsidium auch formell der bundesweiten Verfügungslage, den Amateursport auf Mannschaftsebene zu untersagen.“

Nächste Spiele im Dezember in Bochum beziehungsweise Mönchengladbach

Die nächsten Partien, die der Spielplan für die beiden Bundesliga-Nachwuchsmannschaften des FC Schalke 04 aktuell vorsieht, sofern im Dezember weitergespielt werden kann, sind folgende: Die A-Junioren von Trainer Norbert Elgert sollen am 6. Dezember (Sonntag, 11 Uhr) zum Revierderby beim VfL Bochum antreten und die B-Junioren, die am ersten Dezember-Wochenende spielfrei haben und sich heute Abend eigentlich mit dem VfL Bochum hätten messen sollen, am 12. Dezember (Samstag, 11 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach. (AHa)

