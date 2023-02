Schalke: Deswegen macht Elgert seiner U19 keinen Vorwurf

Gelsenkirchen. Das Personalpech hat den königsblauen Talentschuppen heftig getroffen. Ein Leitwolf aus der U19 von Schalke 04 könnte gegen Bochum zurückkehren.

Nach der 0:1-Niederlage im A-Jugend-Bundesliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf versammelte Trainer Norbert Elgert seine enttäuschten Schalker Spieler im Kreis und richtete einige Worte an sein Team. „Ich habe meiner Mannschaft keinen Vorwurf gemacht. Der Ansatz war so: Ich habe die Jungs gelobt, aber auch den Finger in die Wunde gelegt. Wir müssen bessere Entscheidungen treffen und in solchen Spielen früh anfangen, Chancen zu verwerten. Das ist uns gegen die Fortuna nicht gelungen, aber generell gebührt der Mannschaft ein Kompliment zur guten Leistung“, analysiert der 66-Jährige.