Schalke: Desaster für Ozan Kabak – Rabbi Matondo auf Tribüne

Ab- statt Aufstieg: Schalkes Ozan Kabak – hier am Sonntag gegen Russlands Anton Mirantschuk (rechts) – und die Türkei unterlagen in Ungarn mit 0:2 und purzelten auf den letzten Platz der Gruppe 3 der Liga B.

Gelsenkirchen. Traum vom Aufstieg endet für Ozan Kabak und die Türkei schrecklich. Schalkes Rabbi Matondo sitzt beim Waliser Aufstieg nicht einmal auf der Bank.

Die Puskás-Arena in Budapest wird Ozan Kabak, dem Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, und der Nationalmannschaft der Türkei wohl etwas länger in Erinnerung bleiben. Vom Sieg in der Gruppe 3 der Liga B und dem Aufstieg in die Liga A der Nations League hatte die Mannschaft von Trainer Şenol Güneş geträumt, doch am Ende des Abends gab es ein Desaster, den Abstieg in die Liga C.

Zwei Faktoren kamen zusammen: Die Türken, bei denen Ozan Kabak durchspielte und der ehemalige Schalker Kaan Ayhan in der 88. Minute eingewechselt wurde, boten gegen die B-Elf des Gruppensiegers und Liga-A-Aufsteigers Ungarn eine enttäuschende Vorstellung. Das 0:2 (0:1) nach den Treffern von David Siger (57.) und Kevin Varga (90.+4) hätte das Güneş-Team ja noch verkraftet. Weil sich Serbien aber mit 5:0 gegen Russland behauptete, purzelten die Türken auf den letzten Rang und somit den Abstiegsplatz.

Dänemarks Traum vom Final Four platzt in Belgien

Hinter Ungarn (elf Punkte), das unter anderem auf Stammkeeper Péter Gulácsi und Abwehrboss Willi Orban (beide RB Leipzig) verzichten musste, sowie Russland (acht) haben Serbien und die Türkei jeweils sechs Zähler. Gegen Ozan Kabak und seine Mannschaftskollegen spricht der schlechtere direkte Vergleich nach dem 0:0 in und dem 2:2 gegen Serbien.

Der Traum von Schalkes Torwart Frederik Rönnow und der Nationalmannschaft Dänemarks, im kommenden Jahr beim Final Four der Nations League auf Italien, Frankreich und Spanien zu treffen, platzte im King-Power-at-Den-Dreef-Stadion in Löwen. Im Endspiel der Gruppe 2 der Liga A in Belgien setzte es für die Dänen, bei denen wieder Kasper Schmeichel im Tor stand, den Frederik Rönnow zuletzt beim 2:1 gegen Island eine Halbzeit lang vertreten hatte, eine 2:4 (1:1)-Niederlage beim Spitzenreiter.

Rabbi Matondo sitzt beim Waliser Sieg nur auf der Tribüne

Für Belgien trafen Youri Tielemans von Leicester City (1:0 – 3.), zweimal Romelu Lukaku von Inter Mailand (2:1, 3:1 – 57., 69.) und Kevin De Bruyne von Manchester City (4:2 – 87.). Für Dänemark erzielten Jonas Wind vom FC Kopenhagen (1:1 – 17.) und Belgiens Schlussmann Thibaut Courtois von Real Madrid mit einem Eigentor (3:2 – 86.) die Treffer.

Zwar darf er von sich behaupten, in die Liga A aufgestiegen zu sein, doch die Freude für Schalkes Rabbi Matondo hätte größer sein können. Für den 20-Jährigen gab es am Mittwochabend im Cardiff-City-Stadium lediglich einen Platz auf der Tribüne. Von dort aus sah einen 3:1 (1:0)-Sieg der Nationalmannschaft von Wales über Finnland, die sich damit ungeschlagen Platz eins in der Gruppe 4 der Liga B und somit den Aufstieg sicherte (16 Punkte).

Der ehemalige Schalker Teemu Pukki verkürzt für Finnland auf 1:2

Im Finale dieser Gruppe – vor der Partie hatten die Waliser nur einen Zähler vor Finnland gelegen – sorgten Harry Wilson von Cardiff City (29.) und Daniel James von Manchester United (46.) für eine 2:0-Führung für das Team von Superstar Gareth Bale (Tottenham Hotspur).

Zwar verkürzte der ehemalige Schalker Teemu Pukki für die Finnen, die nach einer Roten Karte gegen Jere Uronen (KRC Genk) seit der zwölften Minute in Unterzahl waren, auf 1:2 (63.), aber in der 84. Minute machte Kieffer Moore von Cardiff City für Wales alles klar. (AHa)