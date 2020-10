Weil es eben so ist, dass einen Fan des FC Schalke 04 ausschließlich die Profis in der Fußball-Bundesliga interessieren, herrscht nach diesem saisonübergreifend nun schon 19. Spiel ohne Sieg sowie dem aktuellen letzten Tabellenplatz mit null Punkten und 1:15 Toren lediglich eines: Frust! Sehr großer Frust sogar!

Nein, ich will Sie jetzt nicht damit langweilen, dass die Handballer der Königsblauen mit einem 26:23-Sieg in die Oberliga-Saison 2020/21 gestartet sind. Aber schauen wir doch mal auf die U 23 und die U 19: Das sind zwei Mannschaften, die ebenfalls zu diesem FC Schalke 04 gehören, die aber dennoch erfolgreich und attraktiv Fußball spielen.

U-23-Trainer Fröhling muss immer wieder einen schwierigen Spagat schaffen

Das Schalker U-23-Team hat von seinen ersten sechs Spielen in seiner zweiten Saison nach der Rückkehr in die viertklassige Regionalliga nur eins verloren. Trainer Torsten Fröhling hat schon drei Partien gewonnen und schafft regelmäßig den schwierigen und kurzfristigen Spagat, weil er Profis einbauen muss, seine eigentlichen Spieler zu enttäuschen und trotzdem bei Laune zu halten.

Die Verantwortlichen – Peter Knäbel, der Chef der Knappenschmiede, und Gerald Asamoah, der Manager der U 23 – haben auf jeden Fall eine Mannschaft zusammengestellt, die gleich zwei Forderungen erfüllen kann: Spieler für die Profi-Abteilung zu entwickeln und erfolgreich in der Regionalliga zu spielen.

Elgert hat vier 2014-Weltmeister geformt: Neuer, Höwedes, Özil und Draxler

Entwicklung und Ausbildung sind die Begriffe, die auch bei der U 19 entscheidend sind – vor allem für Norbert Elgert, den 63-jährigen Meisterschmied der Knappen, der unter anderem 2014-Weltmeister wie Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil und Julian Draxler geformt hat. Mit zwei Siegen sind die A-Junioren der Königsblauen in die Bundesliga gestartet und stehen in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Junioren. Obwohl Norbert Elgert dabei längst nicht alles gefallen hat.

Ob diese Fakten nun Mutmacher für die Zukunft des FC Schalke 04 sind? Das lässt sich nicht prognostizieren. Aber was in den U-Teams passiert, sollte als Anschauungsunterricht dienen: Da wird nämlich geackert und gerackert. Und der eine oder andere Profi darf in der U 23 sogar mal wieder Glücksmomente erleben.