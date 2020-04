Schalke: Der nächste verbale Schuss auf Nübel aus München

München. „Wir machen sicherlich nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen“, sagt Christian Rößner, der Berater des dritten Bayern-Torwarts.

Damit niemand etwas vermisst, gibt es wieder was zum Dauerthema der Fußball-Bundesliga, das aus dem Wechsel von Alexander Nübel zur kommenden Saison vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München resultiert. Nachdem bereits Nationaltorwart Manuel Neuer, die Gelsenkirchener Nummer eins des deutschen Rekordmeisters, und Sven Ulrich, die Nummer zwei, klare Worte gesprochen haben beziehungsweise haben sprechen lassen, teilt nun Christian Rößner aus, der Berater des dritten Bayern-Keepers Christian Früchtl – und zwar deutlich.

Kurz noch einmal der Reihe nach: Manuel Neuer, dessen Vertrag in München bis 2021 läuft und der um einen neuen Kontrakt pokert, über dessen Laufzeit sich die Parteien anscheinend noch nicht einig geworden sind, hat mit Unverständnis unter anderem darauf reagiert, dass Alexander Nübel beim FC Bayern Einsatzzeiten zugesichert worden sein sollen. Jürgen Schwab, der Berater Sven Ulreichs (Vertrag ebenfalls bis 2021), hat deutlich gesagt, dass sein Klient überhaupt nicht daran denke, in der Münchner Torhüter-Rangliste auf Platz drei zu rutschen.

Christian Früchtl hat beim FC Bayern München einen Vertrag bis 2022

Nun hat auch Christian Rößner, der Berater der aktuellen Bayern-Nummer drei Christian Früchtl, des Stammtorwarts der Münchner Drittliga-Mannschaft, sehr klar Stellung bezogen. Es herrsche Einigkeit, dass der 20-Jährige (Vertrag bis 2022) zur neuen Saison ausgeliehen werden solle.

Aber? „Aufgrund seiner Fähigkeiten hat es Christian nicht nötig zu flüchten. Ganz im Gegenteil“, hat Christian Rößner der Abendzeitung in München gesagt. „Wir machen aber sicherlich nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen, jetzt nach München zu gehen und sich dort auf die Bank zu setzen.“

Christian Rößner: „Wir haben hier mit Manuel Neuer den weltbesten Torhüter“

Über die mögliche Verpflichtung Alexander Nübels, der an der Isar bis 2025 unterschrieben hat, sei Christian Früchtl von Anfang an vom FC Bayern informiert gewesen, berichtet Christian Rößner. „Mir ist das vollkommen egal, ob ein Alexander Nübel kommt. Oder wer auch immer. Ich will mich beim FC Bayern München durchsetzen“, hat Christian Früchtl schon selbst gesagt.

Dass dies nicht auf direktem Wege gehe, sei klar, meint Christian Rößner. „Wir haben hier mit Manuel Neuer schließlich den weltbesten Torhüter“, sagt der Früchtl-Berater. „Aber mit dem Umweg einer Ausleihe und einer Rückkehr in ein paar Jahren ist das schon geplant. Das will Christian auch so durchziehen.“ (AHa)