Schalke: Der nächste Nationalspieler für die Knappenschmiede

Gelsenkirchen. Mattes Hansen, der am kommenden Samstag 17 Jahre alt wird, kommt vom VfL Wolfsburg zum U-19-Team des FC Schalke 04 von Trainer Norbert Elgert.

Der FC Schalke 04 rüstet für die kommende Saison in der A-Junioren-Bundesliga weiterhin auf: Die Knappenschmiede hat am Dienstag bereits die vierte externe Verpflichtung bekanntgegeben, und wieder ist es ein Junioren-Nationalspieler.

Vom VfL Wolfsburg wechselt Mattes Hansen zur kommenden Saison zum FC Schalke 04 und wird die Mannschaft von Cheftrainer Norbert Elgert verstärken. Der Mittelfeld-Spieler, der am Samstag 17 Jahre alt wird und 2021/22 A-Junioren-Jungjahrgang sein wird, folgt somit Luis Klein (RB Leipzig), der bereits seit Jahresbeginn Schalker U-19-Fußballer ist, Keke Topp (Werder Bremen) und Nicholas Engels (FSV Mainz 05).

Mattes Hansen spielt seit 2018 für den VfL Wolfsburg

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Mattes einen weiteren talentierten und interessanten Spieler für die U 19 verpflichten konnten“, sagt Mathias Schober, der Schalker Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. „Er gehört noch zum Jungjahrgang und stellte sein Talent bislang im zentralen Mittelfeld unter Beweis. Zudem durfte er schon Erfahrungen bei U-Länderspielen sammeln.“

U-17-Nationalspieler Mattes Hansen hat vor seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg bis zum Jahr 2018 für den FC Mecklenburg Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern gespielt.

Lob für die Arbeit der Knappenschmiede

Über das neue U-19-Trio, das zu Beginn des Jahres verpflichtet worden ist, sagte Mathias Schober am 1. März: „Nicholas, Luis und Keke sind drei Spieler, die nicht nur Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga sammeln konnten, sondern ihr Talent bereits in U-Länderspielen unter Beweis stellen durften. Luis ist ein schneller Flügelspieler, Keke ein typischer Stürmer, der Bälle festmachen kann und Torgefahr ausstrahlt. Mit Nicholas konnten wir einen zweikampfstarken Innenverteidiger verpflichten. Zu seinen Stärken zählen der Spielaufbau sowie die Spielübersicht.“

Mathias Schober damals weiter: „In den gemeinsamen Gesprächen waren wir von ihren unterschiedlichen Charakteren angetan und überzeugt, dass sie zu uns ins Ruhrgebiet passen. Dass wir zu diesem Zeitpunkt gleich drei richtig talentierte Jungs für die U 19 verpflichten konnten, spricht für die hervorragende Arbeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Knappenschmiede.“ (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer