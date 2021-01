Schalke: Der Huntelaar-Abgang tut dem Ajax-Trainer sehr weh

Amsterdam. „Klaas wird Schalke einen Schub geben“, sagt Erik ten Hag, Trainer des Eredivisie-Spitzenreiters Ajax Amsterdam, und schwärmt von dem Stürmer.

Seit seiner Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ist Klaas-Jan Huntelaar wegen seiner Wadenprobleme noch ohne jede Einsatzminute. Doch Erik ten Hag, der Trainer von Ajax Amsterdam, ist schon jetzt davon überzeugt, dass sein ehemaliger Stürmer den Königsblauen im Kampf um den Klassenerhalt helfen kann.

„Klaas wird Schalke einen Schub geben“, sagt Erik ten Hag im Sportbild-Interview. „In der Kabine, beim Training, auf dem Spielfeld – als Trainer kannst du dich immer zu 100 Prozent auf ihn verlassen.“ Dabei schwärmt der 50-jährige niederländische Coach von seinem Landsmann. „Im Strafraum“, meint er, „gibt es kaum einen besseren Spieler als Klaas. Sein Torriecher ist immer noch absolut fantastisch.“

Ajax-Trainer Erik ten Hag: „Jetzt drücken wir alle die Daumen“

Allerdings lobt Erik ten Hag nicht nur den Fußballer, sondern vor allem auch den Menschen Klaas-Jan Huntelaar – abseits des Feldes. Als Beispiel nennt der Ajax-Trainer, wie der Routinier den jungen Stürmern Lassina Traoré und Brian Brobbey geholfen habe und ihnen „in Videoanalysen das spezifische Stürmerverhalten im Strafraum aufgezeigt hat“.

Erik ten Hag macht auch kein Geheimnis daraus, dass Ajax Amsterdam der Abgang Klaas-Jan Huntelaars „natürlich sehr wehtut“. Aber? „Er hat uns gesagt, dass Schalke seine Hilfe gerade mehr braucht als wir“, sagt der Trainer des Tabellenführers der Eredivisie. „Wir haben seinem Wunsch zugestimmt. Jetzt drücken wir ihm alle die Daumen, dass er mit Schalke noch den Klassenerhalt schafft.“

Vielleicht werden die Königsblauen die Hilfe Klaas-Jan Huntelaars erstmals wieder am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel beim Tabellen-13. SV Werder Bremen in Anspruch nehmen können. Dessen Trainer Florian Kohfeldt hat jedenfalls während der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, fest davon auszugehen, dass der 76-malige Nationalspieler der Niederlande (42 Tore) im Weserstadion auf dem Rasen stehen werde. (AHa)

