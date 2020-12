Schalke: Der DFB schickt das Elgert-Team in die Winterpause

Frankfurt. Corona: Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes beschließt am Freitag, den Spielbetrieb für die Dezember-Partien der U19 und U17 auszusetzen.

Das Fußball-Jahr 2020 ist für die A- und B-Junioren des FC Schalke 04 vorzeitig beendet. In seiner Sitzung am Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen der Corona-Pandemie die Aussetzung des Spielbetriebs in der U-19- und in der U-17-Bundesliga auch für die restlichen Spiele im Dezember beschlossen. Zuvor hatte sich bereits der zuständige DFB-Jugendausschuss unter Leitung von Walter Fricke für eine temporäre Aussetzung des Spielbetriebs ausgesprochen.

Das bedeutet für die Schalker A-Junioren, dass die für Sonntag (6. Dezember) geplante Partie beim VfL Bochum ausfallen wird, bevor die reguläre Winterpause beginnt, während für die B-Junioren, die an diesem Wochenende spielfrei gehabt hätten, die für den 12. Dezember vorgesehene Begegnung beim SV Lippstadt 08 entfallen wird.

Der DFB-Pokal der Junioren ist auch ausgesetzt

„Mit der Aussetzung des Spielbetriebs folgt das DFB-Präsidium auch formell der bundesweiten Verfügungslage im Hinblick auf Kontaktbeschränkungen, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen“, heißt es in der Mitteilung des DFB.

Auch die für das Wochenende 12. und 13. Dezember terminierten Achtelfinalbegegnungen im DFB-Pokal der Junioren werden durch Entscheid der Spielleitung nach Rücksprache mit den beteiligten Vereinen ausgesetzt. So wird die Schalker U-19-Mannschaft von Trainer Norbert Elgert, die sich in der ersten Runde mit 3:1 beim 1. FC Magdeburg durchgesetzt hat, nicht am 12. Dezember im Parkstadion auf ihren Bundesliga-West-Rivalen Fortuna Düsseldorf treffen.

„Aktuell prüft der DFB in verschiedenen, von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängigen Szenarien“, heißt es, „wann der Spielbetrieb in der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie im DFB-Pokal der Junioren wieder aufgenommen werden kann.“ (AHa)

