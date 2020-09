Schalke: Dauer-Torschütze Korytowski macht es schon wieder

Wallenhorst. Das U-17-Team des FC Schalke 04 beweist eine tolle Moral und schafft nach einem 0:3-Rückstand gegen Bremen ein 3:3. Korytowski trifft zweimal.

Die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 haben zwei Wochen vor dem Start der B-Junioren-Bundesliga in ihrem Testspiel in Wallenhorst gegen den SV Werder Bremen eine tolle Moral bewiesen. Das Team von Trainer Onur Cinel, der unter anderem auf die beiden Nationalspieler Semin Kojic und Ngufor Anubodem verzichten musste, kam nach einem 0:3-Rückstand noch zu einem 3:3 (0:2).

Obwohl das königsblaue U-17-Team die ersten 40 Minuten ohne Torerfolg beendet hatte, besaß es durchaus Möglichkeiten. „In der ersten Hälfte war Bremen spielerisch die deutlich bessere Mannschaft, wobei wir mehr hochkarätige Torchancen hatten“, sagte Onur Cinel, dessen Ngufor Anubodem im ersten Spiel gegen Belgien (2:1) das 2:0 für Deutschlands U-17-Nationalmannschaft erzielt hatte. Die zweite Partie entschied das Team von Trainer Michael Prus dann mit 3:2 für sich, während die beiden weiteren Spiele wegen zweier Corona-Fälle bei den Belgiern abgesagt wurden.

Eren Özat verkürzt nach Vorarbeit von Mats Pannewig auf 2:3

In der zweiten Halbzeit gegen Bremen hatte Emmanuel Gymafi den Schalker Anschlusstreffer nach einer Flanke von Remeo Ferreira auf dem Fuß, der Ball landete aber nur am Aluminium. Schließlich fing sich das Cinel-Team sogar das 0:3, um sich dann eindrucksvoll zurückzumelden. Nach einem Foul an Eren Özat traf Lukas Korytowski vom Elfmeterpunkt, ehe Eren Özat nach Vorarbeit von Mats Pannewig auf 2:3 verkürzte und Lukas Korytowski mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:3 ausglich.

„Vor allem spielerisch haben wir uns im zweiten Durchgang verbessert“, sagte Schalkes U-17-Trainer Onur Cinel auf knappenschmiede.de. „Die Einstellung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit hat dazu geführt, dass uns vor allem in der Offensive viel gelungen ist.“

Tore: 1:0 (8., Foulelfmeter), 2:0 (16.), 3:0 (63.), 3:1 Lukas Korytowski (66., Foulelfmeter), 3:2 Eren Özat (67.), 3:3 Lukas Korytowski (73.).

FC Schalke 04 U 17: Rödel (41. Lenuweit) - Milic, Lipp, Sarli - Ferreira (55. Karademir), Pannewig, Lanfer, Schefer (41. Gymafi) - Özat, Buczkowski (41. Di Fine) - Korytowski. (AHa)