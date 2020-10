Gelsenkirchen. Dorian Nacu trifft zum 1:0-Sieg der Schalker U 16 in Dortmund. Die königsblaue U 15 von Trainer Willi Landgraf gewinnt mit 1:0 in Oberhausen.

Die Knappenschmiede blickt mit Stolz auf den 1:0-Derbysieg der Schalker U16 in Dortmund. Die U15 der Königsblauen setzte sich gegen Düsseldorf ebenfalls mit 1:0 durch. Für die U14 reichte es in Oberhausen nur zu einem 2:2.

B-Junioren-Westfalenliga

Borussia Dortmund U 16 – FC Schalke 04 U 16 0:1. Die Schalker U16 nahm auch die Derby-Hürde in Dortmund und bleibt nach dem fünften Sieg im fünften Spiel an der Tabellenspitze der Westfalenliga. „Das war ein hart erkämpfter Erfolg dank einer starken Energieleistung“, lobte Trainer Jakob Fimpel nach dem 1:0 beim BVB. „Das Fußballerische kam wegen der Windverhältnisse etwas zu kurz.“

Das einzige Tor des Tages erzielte Dorian Nacu in der 17. Minute aus 16 Metern mit einem Rechtsschuss aus der Drehung. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gäste noch mit Windunterstützung. Das änderte sich nach der Pause. Die Dortmunder drängten mit dem Wind auf den Ausgleich, sie pressten hoch, aber sie scheiterten in einer umkämpften Partie wiederholt am starken Faaris Yusufu zwischen den Schalker Pfosten.

C-Junioren-Regionalliga

FC Schalke 04 U 15 – Fortuna Düsseldorf U 15 1:0. „Das Auftreten war ganz anders als eine Woche zuvor bei unserer 0:1-Niederlage in Oberhausen, viel positiver“, meinte Schalkes Trainer Willi Landgraf. Diesmal drehte seine Mannschaft den Spieß um: Sie gewann mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Bei aller Freude über den verdienten Sieg blieb auch dem Zweitliga-Rekordspieler nicht verborgen, dass es auch diesmal im Abschluss haperte. Das einzige Tor des Tages erzielte nicht einer seiner Spieler, sondern Gäste-Akteur Mamdou Kahly Barry, der den Ball bereits nach zwei Minuten ins eigene Netz bugsierte.

Ansonsten war Düsseldorfs Torhüter Milan Czako nicht zu überwinden. Er verhinderte eine höhere Niederlage seiner Mannschaft, die im Spiel nach vorne nicht viel zustande brachte. Trotz des Rückstands blieben ihre Bemühungen um den Ausgleich überschaubar. „Der Sieg geht klar in Ordnung“, betonte Willi Landgraf. „Mit etwas mehr Glück wäre er deutlich höher ausgefallen.“

U 14-Nachwuchs-Cup

Rot-Weiß Oberhausen U 14 – FC Schalke 04 U 14 2:2. Aufgrund der Fehler, die ihr in der ersten Halbzeit unterlaufen sind, musste sich die Schalker U14 in Oberhausen mit einem Remis begnügen. Die Gäste lagen zur Pause nach Gegentoren in der 9. und 26. Minute mit 0:2 zurück, rappelten sich danach aber auf. „In der zweiten Halbzeit waren wir viel griffiger und haben kaum noch etwas zugelassen“, meinte Trainer Oliver Krause.

Sein Team kam nach einer erfolgreichen Aufholjagd noch zum Ausgleich. An beiden Treffern war Mohammed Berrahou beteiligt. Das erste Tor für die Gäste durch Alan Takoudjou-Somolinos bereitete er vor (53.), das zweite erzielte er fünf Minuten später nach einer scharfen Hereingabe von Kayhan Sayman selbst. „Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt“, lobte ihr Coach. „Schade nur, dass ihr kein dritter Treffer mehr gelungen ist.“