Schalke: Das fordert William vor dem Spiel bei Union Berlin

Gelsenkirchen. „Ich habe bereits am ersten Tag gesehen, dass die Mannschaft Qualität hat“, sagt der Brasilianer William, der sich auf Schalke gut eingelebt hat.

Die Situation des FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga ist sehr bedrohlich. Schon neun Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Christian Gross vom Relegationsplatz. Das ändert jedoch nichts daran, dass sich der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene William gut eingelebt hat. „Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen und mich mit offenen Armen empfangen“, sagt der Brasilianer auf schalke04.de. „Ich habe mich sofort willkommen gefühlt.“

Der rechte Verteidiger, der auch offensive Aufgaben wahrnehmen kann, ist nun seit etwas mehr als zwei Wochen in Gelsenkirchen. „Wenn ich Fragen habe, kann ich jeden Spieler ansprechen. Alle sind sehr hilfsbereit und nehmen sich Zeit für mich“, erzählt der 25-Jährige, der beim Schalker 1:1 in Bremen als Einwechselspieler sein Debüt im königsblauen Trikot gefeiert hat.

Schalkes William: „Union Berlin ist sehr heimstark“

Auf die 20 Minuten im Weserstadion folgten an seiner alten Wirkungsstätte im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg (0:1) sowie zuletzt im Heimspiel in der Veltins-Arena gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig (0:3) zwei Nominierungen für die Startelf.

Das waren zwei Begegnungen, die sich William anders gewünscht hatte. „Wir befinden uns in einer schwierigen Situation“, sagt er. „Aber ich habe bereits am ersten Tag gesehen, dass die Mannschaft Qualität hat. Ich bin überzeugt davon, dass wir in den kommenden Wochen Punkte sammeln werden.“

Der Startschuss zum weiteren Punktesammeln soll am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei fallen – am besten mit dem zweiten Saisonsieg. Allerdings begegnet William der Mannschaft des 1. FC Union Berlin mit einer gehörigen Portion Respekt. „Ich habe einige Spiele unseres Gegners gesehen. Union Berlin ist sehr heimstark“, sagt der Olympiasieger von 2016.

Aber? „Wir treten in Berlin an, um drei Punkte zu holen“, betont William. „Und ich bin überzeugt davon, dass uns das auch gelingen wird. Wichtig ist, dass wir 90 Minuten lang mutig auftreten.“

