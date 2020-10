Ach, der 1. FC Magdeburg. Ein nettes Los, glaubte der eine oder andere damals nach der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals der Junioren. „Aber das ist eine deutlich schwierigere Aufgabe, als viele meinten“, sagt Norbert Elgert, der Trainer der U-19-Fußballer des FC Schalke 04, vor dem Spiel am Samstag (11 Uhr) auf dem Platz 2 der MDCC-Arena am Heinz-Krügel-Platz 1. Wie sein Team in der Staffel West sind auch die Magdeburger in der Staffel Nord/Nordost mit zwei Siegen in die Bundesliga-Saison 2020/21 gestartet. Sie haben beim FC Energie Cottbus mit 2:1 sowie gegen Holstein Kiel mit 1:0 gewonnen.

Nach ihrem Abschlusstraining und einem gemeinsamen Mittagessen haben sich die Schalker A-Junioren am Freitag auf den Weg nach Sachsen-Anhalt gemacht. Zwar hat Jordy Mfundu erstmals wieder eine komplette Einheit absolviert, ein Einsatz käme für ihn aber noch zu früh. „Vielleicht wird das was Richtung BVB“, sagt Norbert Elgert. Also was fürs Revierderby am 18. Oktober (Sonntag, 11 Uhr) im Parkstadion. In Magdeburg wird der Kader der königsblauen U 19 genauso aussehen wie am vergangenen Sonntag beim 2:1 beim Wuppertaler SV.

Daniel Rose wird wieder für Justin Treichel im Tor stehen

Wie bereits dort angekündigt, wird Norbert Elgert auf der Torwart-Position wieder einen Wechsel vornehmen und Daniel Rose statt Justin Treichel spielen lassen. „Dan hat das gegen Köln überragend gemacht“, lobt der 63-jährige Fußball-Lehrer den 16-jährigen Iren. Beim 1:0 zum Saisonstart gegen den Effzeh war das. Norbert Elgert weist aber auch gleich wieder darauf hin, dass es um Ausbildung gehe. Knappenschmiede halt. Deshalb wolle er zusehen, allen drei Torhüter mehr oder weniger regelmäßig Spielpraxis zu geben. Felix Wienand ist nach seiner in der Testpartie am 13. September beim VfL Osnabrück erlittenen Risswunde wieder ins leichte Lauftraining eingestiegen.

Klar: Norbert Elgert hat sich reichlich Informationen über die A-Junioren des 1. FC Magdeburg mit dem ehemaligen Schalker Ole Hoch besorgt, die vom ehemaligen Bundesliga-Coach des FC Energie Cottbus, Petrik Sander (59), trainiert werden. Und? „Das ist eine sehr, sehr kampfstarke und auch körperlich starke Mannschaft“, sagt er. „Die Magdeburger sind defensiv stark, können aber auch gefährlich kontern. Sie sind ein echtes Team.“

Für Norbert Elgert ist eines klar: „Das wird ein vollkommen offenes Spiel, in dem es keinen Favoriten gibt. Aber der Grund, warum wir dahinfahren, ist, dass wir weiterkommen wollen.“ Schließlich ist das Ziel das Finale. Auf dem Weg dorthin müssten die Schalker A-Junioren vier Runden überstehen. Und zumindest für das Magdeburg-Spiel glaubt Norbert Elgert, dass „wir durchaus gute Chancen haben“.