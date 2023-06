Schalke: Darum ist Rühl-Hamers stolz auf’s Biathlon-Jubiläum

Gelsenkirchen. Beim Biathlon-Spektakel in der Veltins-Arena gibt es einige Neuerungen. Die Vorfreude auf die 20. World Team Challenge ist jetzt schon groß.

Während viele Leute gerade damit beschäftigt sind, ihre Koffer für den bevorstehenden Strandurlaub aus dem Schrank zu holen, wird auf Schalke schon zwei Jahreszeiten weiter gedacht. Am 28. Dezember feiert das weltgrößte Biathlonspektakel sein 20-jähriges Jubiläum in der Veltins-Arena. Passend zum Jubiläum wird in diesem Jahr die weltcuptaugliche Strecke erweitert. Sie führt künftig noch weiter in das beliebte Winterdorf hinein.

1,3km lange Loipe bis ins Winterdorf

Die rund 1,3 Kilometer lange Loipe führt mit einigen Kurven sowohl am Schießstand vorbei, mitten durch die Arena, als auch über das Außengelände. Durch eine Erweiterung verlängert sich der Streckenverlauf in diesem Jahr nach dem höchsten Anstieg noch weiter in das Winterdorf. So haben alle Fans die Möglichkeit, die schnelle Loipenabfahrt und die neue Kurve auf der Event-Fläche vor dem Schalker Stadion hautnah zu erleben. Durch die Verlängerung des Auslaufs wird die Loipe für die Biathlon-Teams noch anspruchsvoller.

Rühl-Hamers: „Eine beeindruckende Zahl“

Christina Rühl-Hamers, Vorstandsmitglied bei Schalke 04, freut sich auf die 20. World Team Challenge in der Arena. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

„20-mal Biathlon auf Schalke ist eine beeindruckende Zahl. Es macht uns stolz, dass wir eine so besondere Sportveranstaltung in der Veltins-Arena seit zwei Jahrzehnten mitentwickeln, gemeinsam mit den zahlreichen Partnern und Sponsoren umsetzen dürfen und über so viele Jahre etablieren konnten. Kaum ein anderes Sport-Event dieser Größenordnung erfreut sich seit 2002 einer solchen Beliebtheit. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband unterstreicht auch die sportliche Relevanz der Biathlon WTC hier in Gelsenkirchen ganz besonders“, sagt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands des FC Schalke 04. Tickets für die bett1.de Biathlon World Team Challenge sind ab 19 Euro auf tickets.schalke04.de, über die Hotline 0209-97751877 und im ServiceCenter des FC Schalke 04 erhältlich.

