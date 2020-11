Rheda-Wiedenbrück. Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 schaffen in ihrem Regionalliga-Spiel beim SC Wiedenbrück nur ein Unentschieden. 2:2 nach einer 2:0-Führung.

Die Serie hält: Zum fünften Mal in Folge beenden die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 ein Regionalliga-Spiel ohne Niederlage. Doch dieses 2:2 (1:0) am Mittwochabend im Jahnstadion beim SC Wiedenbrück fühlt sich an wie eine Pleite, und zwar wie eine schreckliche. „Das ist richtig bitter, das werden wir auch noch richtig aufarbeiten“, sagt Trainer Torsten Fröhling und ärgert sich, dass den Gegentreffern Standards und „solche individuellen Fehler“, wie er meint, vorausgegangen sind.

Es läuft schon die 89. Minute, als sich Wiedenbrücks Marcel Hölscher beeilt und den Schalkern das Spielgerät für deren Eckball zur Fahne bringt. Ob dieser Zeitgewinn letztlich entscheidend war? Auf jeden Fall reicht den Ostwestfalen die verbleibende Zeit, um ein schon verloren geglaubtes Spiel noch mit einem Unentschieden zu beenden. In der Nachspielzeit trifft Niklas Szeleschus zum 2:2.

Torsten Fröhling: „Wir sind gut in die zweite Halbzeit gekommen“

Dabei waren die Schalker U-23-Fußballer, nachdem sie ihre Probleme aus den ersten zehn, 15 Minuten gelöst hatten, auf einem ausgezeichneten Weg. Obwohl Torsten Fröhling zu viele Fehlpässe und zu wenig Durchschlagskraft gesehen hatte. Nichtsdestotrotz schafften die Königsblauen dank Diamant Berisha das 1:0 und bauten diese Führung nach der Pause aus. „Wir sind gut in die zweite Halbzeit gekommen, waren sehr konzentriert und haben ein wunderschönes Tor zum 2:0 gemacht“, sagte der 54-jährige Fußball-Lehrer. Der verantwortliche Mann war Léo Scienza.

Noch etwas mehr als 25 Minuten waren zu spielen, und die Schalker U 23 war dem 3:0 in der 69. Minute ganz nahe. Doch nach Vorarbeit von Luca Schuler traf Blendi Idrizi nicht das gewünschte Ziel, weil sich Wiedenbrücks Robin Twyrdy in die Laufbahn des Balles warf und somit zur Ecke klären konnte.

Oliver Zech trifft für den SC Wiedenbrück vom Elfmeterpunkt

Und dann? Dann sah Torsten Fröhling fast gar nichts mehr, was ihm noch gefiel. „Wir haben dumme Fouls gespielt, richtig dumme Fouls und haben Hektik reingekriegt“, ärgerte sich der Schalker U-23-Trainer. „Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Oder sogar sehr enttäuscht. Das kann für manche nicht der Anspruch sein.“

Zunächst einmal hatte das Fröhling-Team, das offensiv kaum noch stattfand, in der 75. Minute Glück, als Fabian Brosowski den Ball nicht richtig traf. Drei Minuten später stand es dennoch 1:2, und zwar nach einem Strafstoß. Als Niklas Szeleschus im Zweikampf mit Henning Matriciani im Schalker 16-Meter-Raum zu Fall kam, zögerte Schiedsrichter Jörn Schäfer aus Münster keine Sekunde, um auf Elfmeter zu entscheiden. Oliver Zech traf sehr sicher und sendete das Signal zur Jagd auf den Ausgleich.

Fabian Brosowski scheitert mit seinem Distanzschuss an der Schalker Latte

Diese Jagd wurde dank intensiver königsblauer Unterstützung in der Nachspielzeit schließlich mit dem 2:2 belohnt, nachdem Fabian Brosowski zuvor noch mit seinem Distanzschuss an der Latte gescheitert war. Und die Analyse des Ganzen könnte für Schalkes U-23-Fußballer, die am Samstag im Parkstadion den Bonner SC empfangen werden, etwas unangenehm werden.

Tore: 0:1 Diamant Berisha (32.), 0:2 Léo Scienza (63.), 1:2 Oliver Zech (78., Foulelfmeter), 2:2 Niklas Szeleschus (90.+1).

FC Schalke 04 U 23: Zadach - Matriciani, Hanraths, Lübbers, Ezeh - Kaparos, Flick - Candan (69. Frölich), Idrizi (90.+1 Awassi), Berisha (59. Scienza) - Schuler (83. Hoppe).