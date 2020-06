Schalke bangt um den Einsatz seines Top-Stürmers Semin Kojic

Gelsenkirchen. Schalke gastiert in der B-Junioren-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. Semin Kojic ist angeschlagen von einem DFB-Lehrgang zurückgekehrt.

Nachdem die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende beim 2:3 gegen den DSC Arminia Bielefeld ihre erste Saisonniederlage in der B-Junioren-Bundesliga kassiert haben, müssen sie am Samstag (31. August) beim Tabellendritten Borussia Mönchengladbach antreten. Anstoß wird um 11 Uhr auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park an der Hennes-Weisweiler-Allee 1 sein. Dabei muss Trainer Frank Fahrenhorst um seinen bisher besten Torschützen Semin Kojic (drei Treffer) bangen. Der 14-jährige Stürmer ist am Mittwoch mit dem Verdacht auf eine Zerrung von einem DFB-Lehrgang zurückgekehrt.

„Ich schätze, dass es ein Spiel auf hohem Niveau werden wird, da sich beide Mannschaften auf Augenhöhe befinden“, sagt Frank Fahrenhorst auf knappenschmiede.de. „Dazu kommt, dass sowohl wir als auch Gladbach das vergangene Spiel verloren haben und es dementsprechend für beide Teams darum geht, den Anschluss nach oben zu bewahren.“ Der Borussia-Nachwuchs, der wie die Schalker nach drei Partien ungeschlagen gewesen war, unterlag am vergangenen Samstag überraschend beim SC Preußen Münster mit 1:2.

Ardy Mfundu und Justin Treichel fehlen Schalke weiterhin

Dieses Ergebnis sorgt jedoch nicht dafür, dass Frank Fahrenhorst irgendwelche Zweifel an der Qualität der Borussia-B-Junioren hat. „Die Gladbacher sind eine Mannschaft mit einer guten Spielstruktur – sowohl mit als auch ohne Ball“, sagt der 41-Jährige, dem weiterhin der Belgier Ardy Mfundu (Knochenödem) sowie Torwart Justin Treichel (Leistenprobleme) fehlen werden. „Sie sind individuell auf einigen Positionen sehr gut besetzt. Bei ihnen ist eine klare Linie zu erkennen.“

Trotz des 2:3 gegen Bielefeld sieht Frank Fahrenhorst seine Mannschaft weiterhin auf einem guten Weg. „Die Moral der Jungs hat gestimmt, auch nach den Gegentreffern haben sie nicht nachgelassen und weiter nach vorne gespielt“, sagt der Trainer des seit Dienstag Tabellensechsten. Der 1. FC Köln ist dank seines 3:2-Sieg im Nachholspiel gegen Fortuna Düsseldorf an den Schalkern vorbeigezogen. „Wir wollen daran anknüpfen, was wir in den vier Spielen gezeigt haben – losgelöst von der Niederlage gegen Bielefeld“, erklärt Frank Fahrenhorst. „Auf jeden Fall wollen wir natürlich erfolgreich in Gladbach auftreten.“