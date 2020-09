Schalke: Aydin, Çalhanoğlu und Aliu kehren ohne Sieg zurück

Genk/Leipzig. Schalkes Mehmet Can Aydin und Kerim Çalhanoğlu unterliegen mit dem deutschen U-19-Nationalteam, Arbnor Aliu spielt mit der U 18 unentschieden.

Nach ihrem 1:1 in Polen, als Schalkes Mehmet Can Aydin getroffen hatte, musste sich das deutsche U-19-Nationalteam in seinem zweiten Spiel des Jahres geschlagen geben. Nach viermal 30 Minuten unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wörns, zu der neben Mehmet Can Aydin auch Kerim Çalhanoğlu aus dem königsblauen U-19-Bundesligateam gehört, im kleinen KRC-Stadion in Genk der U-20-Auswahl Belgiens mit 0:1 (0:0).

„Der Test gegen Belgien war sowohl durch das Zeitformat als auch durch die Zusammenstellung der gegnerischen Mannschaft ungewöhnlich. Die U 20 der Belgier wurde durch einige U-19-Spieler ergänzt“, sagte Christian Wörns auf dfb.de. „Die Länge des Spiels erlaubte sowohl den Belgiern als auch uns, zur Halbzeit einmal komplett durchzuwechseln und jedem Spieler ausreichend Zeit zu geben, sich zu zeigen.“

Luca Oyen erzielt das Tor des Tages für Belgien

Das Tor des Tages für Belgien erzielte Luca Oyen (KRC Genk) in der 80. Minute, und darüber ärgerte sich Christian Wörns. „Trotz einer Leistung mit mehr Licht als Schatten haben wir uns in der zweiten Halbzeit durch ein unnötiges Gegentor um ein besseres Ergebnis gebracht“, sagte der ehemalige Trainer der Schalker Bundesliga-B-Junioren (2013/14). „Insgesamt fehlten uns sowohl im Spielaufbau als auch im Abschluss etwas Ruhe und Kaltschnäuzigkeit. Die Torchancen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, waren da.“

Im November stehen, soweit es die Entwicklungen rund um das Coronavirus zulassen werden, für die deutsche U19 die ersten Pflichtspiele des Jahres an. In der EM-Qualifikation geht es gegen Luxemburg (11.), die Schweiz (14.) und Schottland (17.).

Schalkes Arbnor Aliu wird in der 61. Minute eingewechselt

Nach dem 1:3 (1:1) im ersten Testspiel gegen Dänemark, als Schalkes Innenverteidiger Arbnor Aliu die deutsche U-18-Nationalmannschaft mit 1:0 in Führung gebracht hatte, endete die zweite Partie im traditionsreichen, 105 Jahre alten Alfred-Kunze-Sportpark im Leipziger Stadtteil Leutzsch beim Tag des offenen Tores 5:5 (2:2). Bundestrainer Manuel Baum wechselte Arbnor Ali in der 61. Minute beim Stand von 4:3 für Eric Uhlmann von RB Leipzig ein.

Somit wird das königsblaue Trio – Mehmet Can Aydin, Kerim Çalhanoğlu und Arbnor Aliu – ohne Länderspiel-Sieg zu Norbert Elgert zurückkehren. Der Cheftrainer der U-19-Fußballer des FC Schalke 04 wird sein Team eine Woche vor dem Bundesliga-Start gegen den 1. FC Köln zum letzten Test bitten (Sonntag, 13. September, 11 Uhr). Es geht zum VfL Osnabrück, der in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost spielt und die vergangenen Corona-Saison als Meister der Regionalliga Nord beendet hat. (AHa)