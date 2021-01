Schalke: 18-jähriger Belgier verstärkt die U-23-Mannschaft

Gelsenkirchen. Die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 startet mit einem neuen offensiven Mittelfeld-Spieler aus Belgien in die Rückrunde der Regionalliga West.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 starten mit einem neuen Mann in die Rückrunde der Regionalliga West. Der erst 18-jährige Belgier Marouane Balouk, der auch die marokkanische Staatsbürgerschaft besitzt, verstärkt den Tabellenachten. Er kommt aus der Reserve des KRC Genk.

Erstmals wird Trainer Torsten Fröhling seinen neuen offensiven Mittelfeld-Spieler, der wegen seines Geburtsjahres (2002) auch noch in der U19 spielen könnte, am Sonntag (13 Uhr) gegen den Liga-Rivalen SC Preußen Münster im Wettkampf testen können.

Diese Partie wird wegen der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Zweimal U-18-Meister in Belgien mit dem KRC Genk

Marouane Balouk bei der Vertragsunterzeichnung mit Schalkes U-23-Teammanager Gerald Asamoah Foto: Instagram

Am Freitag hat Marouane Balouk seinen Transfer überschwänglich und im Schalke-Trikot auf seinem Instagram-Kanal verkündet.

„Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich meinen Vertrag bei diesem tollen Klub unterschrieben habe“, teilt er dort mit und hält ein königsblaues Trikot in den Händen. „Ich kann es kaum erwarten, dieses wunderbare Trikot zu tragen.“

Mit der U-18-Mannschaft des KRC Genk hat Marouane Balouk zweimal die Meisterschaft gewonnen, zuletzt in der vergangenen Saison. Dabei gelangen ihm 14 Tore und 15 Vorlagen. „Wenn meine ersten drei, vier Monate gut gewesen sein werden“, meint er zuversichtlich, „ist der Sprung in die erste Mannschaft nicht ausgeschlossen.“

Rückrunden-Start am 16. Januar in Mönchengladbach

Marouane Balouk hat in seinem Fußball-Lebenslauf bereits 14 Länderspiele stehen: zehn für die U16, drei für die U17 sowie eins für die U18, als sich die Belgier am 11. Oktober 2019 mit 3:2 gegen die Niederlande behaupteten.

Sechs Tage nach ihrem Testspiel gegen den SC Preußen Münster werden die Schalker U-23-Fußballer in die Regionalliga-Rückrunde starten. Die Partie bei der U23 von Borussia Mönchengladbach wird am 16. Januar (Samstag) um 14 Uhr im Grenzlandstadion am Jahnplatz 1 angepfiffen.

