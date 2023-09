Tischtennis-Verbandsliga Schalke 04: Was in der Trauer um Udo Lindemann hilft

Gelsenkirchen. Der Tischtennis-Verbandsligist hat Udo Lindemann nach schwerer Krankheit verloren. S04-Spieler Luca Heidrich spürt ein „Bleiwesten-Gefühl“.

Die Saison in der Tischtennis-Verbandsliga begann für die Mannschaft des FC Schalke 04 mit einer traurigen Nachricht: Kurz vor dem Auftaktspiel bei der DJK Olympia Bottrop (2:9) verstarb Spieler Udo Lindemann im Alter von 52 Jahren nach schwerer Krankheit.

Schalke 04 spielt mit Trauerflor

„Wir haben in Bottrop mit Trauerflor gespielt und zusammen mit der gegnerischen Mannschaft, bei der Udo Lindemann ebenfalls bekannt war, eine Schweigeminute abgehalten. Udos Frau ist extra zu dem Spiel gekommen und hat mit uns gesprochen. Das hat uns in der Trauer sehr geholfen, aber es ist trotzdem ein seltsames Gefühl, wenn du weißt, dass ein Mannschaftskamerad für immer fehlen wird. Man läuft irgendwie mit einer Bleiweste herum“, sagt Schalkes Spieler Luca Heidrich im Gespräch mit der WAZ.

Zu Jahresbeginn stand Udo Lindemann (l), hier mit Saša Smolić, noch für Schalke 04 an der Platte. Kurz vor dem Start in die neue Saison verstarb Lindemann im Alter von 52 Jahren. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Dass der sportliche Stellenwert nach der Nachricht von Udo Lindemanns Tod in den Hintergrund rückte, versteht sich von selbst. Luca Heidrich: „Ich würde die Partie in Bottrop in die Kategorie Freundschaftsspiel einordnen. Wir waren alle in Gedanken bei Udos Familie.“

Da Schalkes Thorsten Honefeld starke Knieschmerzen hatte, gab er gegen Bottrop seine Spiele freiwillig ab. Honefeld hat sich jetzt in eine dreiwöchige Reha verabschiedet. „Wir hoffen, dass er dann wieder zur Verfügung steht. Da das nächste Wochenende spielfrei ist, verpasst Thorsten nicht allzu viel“, sagt Luca Heidrich, der mit seinen Schalkern am Dienstagabend den ersten Saisonpunkt einsammelte: Gegen DJK Franz-Sales-Haus II gab es ein 8:8-Remis.

Schalke will früh Punkte sammeln

Heidrich: „Wir wollen möglichst früh Punkte sammeln, um uns ein Polster nach unten zu erarbeiten. Wir haben eine sehr starke Liga erwischt. Das Saisonziel heißt erst einmal Klassenerhalt – mit leichtem Blick Richtung oberes Drittel.“Auch für den TB Beckhausen, der mit Schalke in der gleichen Staffel spielt, geht es erneut um den Ligaerhalt. Nach der 4:9-Niederlage gegen Winz-Baak bleibt der Turnerbund auf dem letzten Tabellenplatz.

TB Beckhausen bleibt Letzter in der Tabelle

Mannschaftsführer Marcel Mann: „Die Tabelle hat nach zwei Spielen noch wenig Aussagekraft. Es wird sich alles noch einpendeln. Wir werden definitiv irgendwann überraschen und gegen die Gegner auf Augenhöhe gewinnen müssen.“

Beckhausens Domenic Wolff unterlag mit dem TB gegen Winz-Baak. Foto: Biene Hagel/FUNKE Foto Services Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Gegen Winz-Baak führte Beckhausen zwischenzeitlich 4:1, aber danach kippte das Duell zugunsten der Gäste. Marcel Mann: „Wir waren alle nicht bei 100 Prozent Leistung und konnten deswegen nicht unser bestes Tischtennis abrufen. Trotzdem mache ich mir keine Sorgen. Wir sind wie im letzten Jahr Außenseiter, aber auch da haben wir es hinbekommen.“

