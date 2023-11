Schalke 04: So lange muss Tischtennis-Ass Smolić passen

Gelsenkirchen. Tischtennis-Verbandsligist Schalke 04 atmet auf: Gegen Frintrop gelang der erste Saisonsieg. Ein wichtiger Spieler muss weiter ersetzt werden.

Der erste Sieg in der Tischtennis-Verbandsliga hat beim FC Schalke 04 für eine gewisse Erleichterung gesorgt. „Das 9:6 über die DJK Adler Union Frintrop hat uns gutgetan. Diese Leistung hat gezeigt, dass wir auch in der Lage sind, Spiele erfolgreich zu gestalten. Wir versuchen jetzt, richtig in Fahrt zu kommen“, kündigt Schalkes Spieler Luca Heidrich an.

Saša Smolić muss passen

Gegen Frintrop hatten die Königsblauen eigentlich auf ihren Leistungsträger Saša Smolić gehofft, aber der Nordmazedonier musste dann doch wegen seiner Knieprobleme passen. So gingen drei Smolić-Partien kampflos an die Gegner. Trotzdem waren Heidrich & Co. stark genug, um die Begegnung zu ihren Gunsten zu gestalten.

Rückkehrer Thorsten Honefeld, der eine mehrwöchige Knie-Reha hinter sich hat, gewann sowohl ein Doppel als auch zwei Einzel. „Thorsten hat für uns alles geholt, was ging“, sagt Luca Heidrich, „nach der langen Pause war das schon sehr ordentlich, aber spielerisch gibt es sicher noch Luft nach oben. Thorsten ist nicht nur als Spieler wichtig, sondern auch als Unterstützer. Er feuert an, pusht uns. Das hilft uns enorm.“,

Dünnes Eis für Beckhausen

Saša Smolić wird den Schalkern noch einige Wochen fehlen. Heidrich: „Wegen seiner Kniebeschwerden soll Saša sechs Wochen keinen Sport machen. Eventuell ist er zur Rückrunde wieder mit dabei. Wir werden ihn bis dahin wegen unserer Personalprobleme aber immer wieder aufstellen. Gerade im November überschneiden sich mehrere Spiele mit unseren anderen Mannschaften. Auch für Samstag in Herten ist unser sechster Mann noch nicht ganz klar.“

Für den TB Beckhausen bleibt das Eis in der Verbandsliga dünn. Das 3:9 gegen TTC MJK Herten war bereits die sechste Niederlage im sechsten Spiel. Am Sonntag erwartet TB in eigener Halle den aktuellen Tabellenvierten MTG Horst. Anschließend wartet das Derby gegen Schalke 04.

