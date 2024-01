Schalkes U17-Kapitän Nick Bodon spielte im Test gegen die U18 des NAC Breda in der zweiten Halbzeit.

Knappenschmiede Schalke 04: So bekommt die U17 ihre Grenzen aufgezeigt

Gelsenkirchen Im ersten Test nach der Winterpause setzt es eine deutliche Niederlage für die U17. Trainer Thomas Bertels sammelt wertvolle Erkenntnisse.

Schalkes U17-Trainer Thomas Bertels hätte sich zum Aufgalopp für seine Mannschaft eine leichte Aufgabe aussuchen können. Er wählte aber mit dem Testspiel gegen die robuste U18 des niederländischen Zweitligaklubs NAC Breda bewusst einen ziemlichen Brocken und sammelte bei der 0:3-Niederlage wichtige Analyseansätze für die Zukunft.

Breda-Spieler waren im Schnitt ein Jahr älter

„Wir haben in diesem Vorbereitungsspiel von NAC Breda die Grenzen aufgezeigt bekommen“, stellte Berels nach der deutlichen Niederlage auf dem Kunstrasenplatz zwischen Schalker Geschäftsstelle und Arena-Parkhaus fest. Breda trat mit einem Team an, das fast durchweg aus 2006er-Jahrgängen bestand und somit etwa ein Jahr älter war als die Schalker U17, die in der B-Junioren-Bundesliga zur Winterpause auf dem ersten Tabellenplatz liegt.

Bertels: „Können viel mitnehmen“

„Was die Köperlichkeit angeht, können wir aus dieser Begegnung ganz viel mitnehmen“, analysiert Bertels, „wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns. Wir alle haben hier hohe Ziele, aber in solchen Spielen sieht man dann, welche Unterschiede im Bereich Tempo gibt. Wir sind bei unseren Jungs an gewissen Themen dran. Dazu zählt auch diese Spiel-Schnelligkeit. Die Leitung von Kopf bis Fuß ist bei uns noch zu lang. Da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial.“

Sammelte bei der deutlichen Niederlage gegen die körperlich starke U18 aus Breda wertvolle Eindrücke: S04-Coach Thomas Bertels. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Der frühere Bundesligaprofi war keineswegs enttäuscht über die Niederlage. Ganz im Gegenteil. „Aus solchen Begegnungen kann man wertvolle Schlüsse ziehen. Das bringt oftmals mehr, als einen Test locker zu gewinnen“, resümiert Thomas Bertels. Die Schalker U17 hatte beim Test-Aufgalopp nach der Winterpause noch nicht alle Spieler an Bord.

Schalke U17: Viele Ausfälle

Verteidiger Tristan Top-Rasmussen fehlte krankheitsbedingt. Kapitän Nick Bodon, der zuletzt ebenfalls einige Tage flach lag, spielte nur in der zweiten Halbzeit. Taycan Etcibasi und Osman Turay kehren erst an diesem Montag nach ihrer Teilnahme am Trainingscamp mit der Deutschen U16- und U17-Nationalelf ins S04-Training zurück. Ben Weber und Luca Vozar befinden sich nach ihren langwierigen Verletzungen noch im Aufbautraining. Torwart Luca Höfel steigt nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk zu Wochenbeginn wieder ein.

